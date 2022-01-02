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連8天本土確診數破百 西安雁塔區兩書記被免職

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連8天本土確診數破百 西安雁塔區兩書記被免職

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
疫情下的西安，防疫人員進行消毒和生活用品供應。圖／新華社
疫情下的西安，防疫人員進行消毒和生活用品供應。圖／新華社

大陸陝西省西安市本土疫情持續嚴峻，此輪疫情累計病例達1,573例。據西安晚報報導，為進一步加強防控，西安省委決定由西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記，並免去王斌、崔詩越的雁塔區委書記、副書記職務。

報導稱，此舉是為進一步加強西安市雁塔區疫情防控工作力量。因此，經西安省委同意，由西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記，免去王斌雁塔區委書記職務，免去崔詩越雁塔區委副書記，區政府黨組書記職務。

據大陸國家衛健委今晨通報，2022年1月1日0時到24時，陝西新增本土確診病例123例，其中西安市122例、延安市1例；這是自2021年12月25日以來，陝西省單日新增病例數第8天突破百例。

為防止疫情繼續擴散，西安市疫情防控指揮部辦公室2日已發布通告稱，決定自當日9時，啟動重點區域核酸篩查工作。其中，雁塔區、高新區再次展開全員核酸篩查。

據西安市衛健委2日下午通報，自2021年12月9日此輪疫情發生以來，截至2022年1月1日，西安全市累計報告本土確診病例達1,573例。

陝西省委書記劉國中1日到西安市考察後，強調要在雁塔等重點區、城中村等重點場所管控上進一步夯實責任。

雁塔區為西安市的一個市轄區，人口約130萬人，區內包括曲江新區、西安高新技術產業開發區，區名由知名旅遊景點大雁塔而來。

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