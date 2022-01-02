快訊

連8天本土確診數破百 西安雁塔區兩書記被免職

柯文哲元旦升旗被罰站？總統府秀一張照片解釋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安確診1573例疫情膠著 官方稱民生工作要加強

中央社 / 台北2日電
西安這一輪疫情已累計本土病例1573例，西安官方指出，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜市場、藥店等開門率還不夠高，對特殊群體的關懷還需要加強。圖／新華社
西安這一輪疫情已累計本土病例1573例，西安官方指出，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜市場、藥店等開門率還不夠高，對特殊群體的關懷還需要加強。圖／新華社

陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，西安閻良區官方今天坦言，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜市場、藥店等開門率還不夠高，對特殊群體的關懷還需要加強。

綜合新華社、陝西發布與人民網報導，2日下午召開的西安市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作新聞發布會上表示，從2021年12月9日至2022年1月1日，西安市累計報告本土確診病例1573例，其中，1日當天的新增確診病例是122例。

會上通報，從近幾輪核酸篩查資料來看，從社區檢出的病例還有一定比例，社區傳播風險依然存在。西安市本土疫情正處於膠著對壘的關鍵階段。聚集是當前疫情的最大風險。

西安因疫情之故，去年12月23日起封城，但物資配送方面一直被詬病「買菜難」，此外還有「就醫難」、「買藥難」等受到批評。

西安市閻良區委常委樊增文在今天的發布會上表示，閻良的物資供應是充足的，當前面臨的最大困難是與民眾生活相關的超市、便利店、生鮮店、菜市場、藥店等開門率還不夠高，在對特殊群體的關懷工作上，還需要進一步加強。

目前當地已針對當地老年人、兒童、殘障人士及患有慢性病、基礎疾病的特殊人員，提供定制化方案，開闢綠色通道。對即將分娩的孕婦、急診病人，由救護車根據就醫人員類別聯繫對應醫院，診療結束後，安排專用車輛接回，並落實相應管控措施。

樊增文說，下一步，一是精準清查「三無」社區（指缺乏管理的社區）及租住區群眾特殊需求，切實做好民眾生活保障，二是進一步加強配送力量。（編輯：張淑伶）1100102

疫情 新冠肺炎 封城

延伸閱讀

陝西西安疫情膠著！浙江寧波也告急 河南、貴州出現確診

西安封城驚見「接力送菜」 網諷太作秀：把5G時代過成古代

西安封控十日 本輪確診病例已逾1500例

西安封城滿7日 網友：「陪葬式防疫」像鬧饑荒

相關新聞

連8天本土確診數破百 西安雁塔區兩書記被免職

大陸陝西省西安市本土疫情持續嚴峻，此輪疫情累計病例達1,573例。據西安晚報報導，為進一步加強防控，西安省委決定由西安市...

雲南麗江5.5級地震 累計22人受傷2重傷

據大陸雲南省地震局公告，2日15時02分，麗江市寧蒗彝族自治縣發生5.5級地震，震源深度10公里，現已造成22人受傷，其...

西安封城1少年外出買饅頭被毆打 2防疫人員動粗遭拘留7日

西安市疫情嚴峻，自上月底開始封城，網傳一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，下同）。

四川發生嚴重車禍！半掛牽引罐車撞客車 釀8死19傷4車受損

中國四川省江油市下午發生一起交通事故，兩輛車對撞後，其中一車失控又繼續與另外兩輛車擦撞，事故共造成8死19傷，4輛車不同...

西安確診1573例疫情膠著 官方稱民生工作要加強

陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，西安閻良區官方今天坦言，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜...

林瑞陽夫婦社群平台遭禁言 被指違反法律法規

林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。