快訊

老翁阿里山健行失蹤1天終獲救 步道上「這東西」是關鍵

柯文哲元旦升旗被罰站？總統府秀一張照片解釋

寧波兩天10例本土確診 暫停飛北京深圳航班

中央社 / 台北2日電

浙江省寧波市北侖區兩天新增COVID-19本土確診病例10例，專家指這是新爆發的獨立疫情。目前寧波已經暫停飛往北京及深圳航班，往北京列車也暫停售票。官方稱舟山港船舶到港作業正常。

綜合寧波晚報等媒體報導，浙江2日召開疫情防控工作新聞發布會，指浙江省1日報告新增本土確診病例7例，2日再增本土確診病例3例，均在寧波市北侖區。

報導說，寧波北侖疫情和浙江省近期杭州、紹興等地疫情無關，是一起獨立疫情，首發病例的感染病毒為Delta變異株，目前疫情集中在寧波北侖區申洲公司。

按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制防控政策要求，2日起，各售票管道暫停發售寧波地區車站至北京地區車站車票。鐵路寧波站並實施嚴控跨省出行政策。

受疫情影響，寧波進北京航班自1日起已全部取消，恢復時間另行通知。2日起，寧波飛往深圳的出港航班也全部取消。此外，寧波機場所有出港旅客均需持48小時內核酸檢測陰性證明才能乘機。

北侖是寧波舟山港核心港區所在地，當地昨天通報發現一例核酸檢測陽性人員後，寧波舟山港立即進入緊急狀態。浙江省海港集團2日發布「寧波舟山港對外告知函」透露，目前寧波港域各港區生產作業基本穩定，到港船舶作業正常。

報導指出，為了保障寧波舟山港北侖區域各港區貨櫃車正常通行，已協調部署北侖、霞浦、柴橋、郭巨、穿山5個高速路口，開闢貨櫃車輛進港的綠色通道，對符合條件的貨櫃車駕駛人發放專用通行證，目前已累計發放3000張，形成通道閉環管控，保障港口集卡運輸通道暢通。（編輯：張淑伶）1100102

疫情 北京

相關新聞

雲南麗江5.5級地震 累計22人受傷2重傷

據大陸雲南省地震局公告，2日15時02分，麗江市寧蒗彝族自治縣發生5.5級地震，震源深度10公里，現已造成22人受傷，其...

西安封城1少年外出買饅頭被毆打 2防疫人員動粗遭拘留7日

西安市疫情嚴峻，自上月底開始封城，網傳一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，下同）。

西安確診1573例疫情膠著 官方稱民生工作要加強

陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，西安閻良區官方今天坦言，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜...

林瑞陽夫婦社群平台遭禁言 被指違反法律法規

林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號...

北極冰蓋、環繞器… 天問一號傳回火星上的祝福

2022年元旦之際，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報平安，並以...

中疾控專家吳尊友：低風險地區沒必要倡導就地過年

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日在參加2022網易經濟學家年會上表示，低風險地區，沒有本地傳播病例，沒有必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。