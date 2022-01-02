快訊

確診家長曾赴幼兒園接送子女 北市公布「3足跡」完成清消

見面會萬人擠爆！韓國瑜：台灣的希望不在政治人物高低

西安封城1少年外出買饅頭被毆打 2防疫人員動粗遭拘留7日

香港01 / 撰文／朱加樟
一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段在網上流傳。（影片截圖）
一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段在網上流傳。（影片截圖）

西安市疫情嚴峻，自上月底開始封城，網傳一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，約新台幣872元）。

當地警方1月1日發布警情通報稱，12月31日，王某在團結南路南窯頭社區與疫情防控工作人員發生爭執，工作人員閆某某、彭某某毆打了王某。事後，閆某某、彭某某向王某真誠道歉並取得諒解。當局對閆某某、彭某某分別處拘留七日並罰款200元。

網上流傳的影片顯示，事發時，一名身穿白衣的少年疑似與一名在小區出入口駐守的工作人員說話。另一名工作人員之後將少年拉過來，看似要跟少年說話。之後，有兩名工作人員先後毆打這名少年，少年手上拿著的東西也灑落一地。內媒指當時這名少年餓著肚子出去買饅頭，但卻被防疫人員拳打腳踢。

據早前報道，西安防控升級後隨即有大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況，有外來務工人員為此甚至餓了一整天，房內僅剩幾袋牛奶，連泡麵也沒有。

有網民表示「小區出不去，送菜的進不來，也不讓上路，線上買菜搶不到，搶到了也沒有配送員，請問我們吃什麼？」、「菜也沒有，物業也沒有通知我們到底要怎麼吃飯」。

延伸閱讀：

西安疫情｜市民反映買餸難　租客餓足一日僅喝牛奶　多區連夜送菜

【圖輯】西安新冠肺炎疫情爆發　累計確診千人全市封城中跨年

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎

延伸閱讀

西安封控十日 本輪確診病例已逾1500例

西安疫情膠著 連7天病例破百

西安封城1周 買菜難 惹民怨

何韻詩被拘留36小時今獲保釋 雙手合十不回應媒體提問

相關新聞

西安封城1少年外出買饅頭被毆打 2防疫人員動粗遭拘留7日

西安市疫情嚴峻，自上月底開始封城，網傳一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，下同）。

林瑞陽夫婦社群平台遭禁言 被指違反法律法規

林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號...

北極冰蓋、環繞器… 天問一號傳回火星上的祝福

2022年元旦之際，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報平安，並以...

中疾控專家吳尊友：低風險地區沒必要倡導就地過年

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日在參加2022網易經濟學家年會上表示，低風險地區，沒有本地傳播病例，沒有必...

雪上加霜 恒大海花島39棟樓涉違建遭責令拆除

深陷債務風暴的大陸恒大集團又出現新狀況，其位在海南省的渡假村建案海花島，傳出其中39處建築被裁定為違建，須在10日內拆除...

李肇星入駐B站談當發言人：不說假話、真話不全說

又有大咖進駐B站（bilibili），2022年1月1日，名為「愛生活的李肇星」在B站發布了第一條視訊，認證信息為中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。