西安封城1少年外出買饅頭被毆打 2防疫人員動粗遭拘留7日

西安市疫情嚴峻，自上月底開始封城，網傳一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，約新台幣872元）。

當地警方1月1日發布警情通報稱，12月31日，王某在團結南路南窯頭社區與疫情防控工作人員發生爭執，工作人員閆某某、彭某某毆打了王某。事後，閆某某、彭某某向王某真誠道歉並取得諒解。當局對閆某某、彭某某分別處拘留七日並罰款200元。

網上流傳的影片顯示，事發時，一名身穿白衣的少年疑似與一名在小區出入口駐守的工作人員說話。另一名工作人員之後將少年拉過來，看似要跟少年說話。之後，有兩名工作人員先後毆打這名少年，少年手上拿著的東西也灑落一地。內媒指當時這名少年餓著肚子出去買饅頭，但卻被防疫人員拳打腳踢。

據早前報道，西安防控升級後隨即有大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況，有外來務工人員為此甚至餓了一整天，房內僅剩幾袋牛奶，連泡麵也沒有。

有網民表示「小區出不去，送菜的進不來，也不讓上路，線上買菜搶不到，搶到了也沒有配送員，請問我們吃什麼？」、「菜也沒有，物業也沒有通知我們到底要怎麼吃飯」。

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文章授權轉載自《香港01》