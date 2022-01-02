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中疾控專家吳尊友：低風險地區沒必要倡導就地過年
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日在參加2022網易經濟學家年會上表示，低風險地區，沒有本地傳播病例，沒有必要倡導就地過年。
據澎湃新聞，他表示，「因為風險來自接收地，因為你輸出地方沒有病例，你讓大家就地過年幹什麼？」大陸國家衛健委已明確表示，不要一刀切，要堅持科學防控，精準施策。至於高風險地區，病例數較多，疫情沒有控制的地方，為了防止擴散，可以倡導就地過年。
吳尊友表示，「對普通老百姓來說，很簡單，你的出發點、你的目的地沒有疫情，你就可以回家過年，沒有那麼複雜，但你要注意好旅途中落實好個人的防護措施，不要在旅途當中感染，這個很重要」。
對於大家最近很擔心的西安疫情，吳尊友說，雖然現在西安疫情看著很嚴重，但跟歐美比已經好很多了，通常我們（中國大陸）在1到2個最長潛伏期內就能把疫情控制住。
針對目前疫情常態化，吳尊友建議，每個人都需要接種疫苗，不是說90%就夠了，每個人都需要接種疫苗，而且每個人都需要打加強針。
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