雪上加霜 恒大海花島39棟樓涉違建遭責令拆除

深陷債務風暴的大陸恒大集團又出現新狀況，其位在海南省的渡假村建案海花島，傳出其中39處建築被裁定為違建，須在10日內拆除。

綜合陸媒報導，一份海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書一月一日在網上流傳。根據行政處罰決定書內容，儋州信恆旅遊開發有限公司位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積43萬4941.46平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反大陸城鄉規劃法第四十條之規定情形，依據規定，責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。

另據天眼查資料顯示，儋州信恆旅遊開發有限公司成立於2015年8月19日，註冊資本8億元（人民幣，下同），經營範圍包括旅遊開發和房地產開發經營。公司由海南名鴻投資有限公司全資持有，最終實際控制人為恒大童世界集團有限公司。

資料顯示，恒大海花島位於海南省儋州市海灣區域，該島由三個獨立的離岸式島嶼組成，規劃填海面積約8平方公里，規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，故取名為海花島。中國海南海花島總投資1600億元，規劃有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

2019年4月28日，海南省對海花島存在的違法違規行為進行了調查處理，共立案14宗，處罰款約2.15億元。同時，海南省委、省政府責令儋州市海花島於2020年底前完成階段性整改任務，要求恒大海花島公司必須按照要求實施雙暫停，並根據雙暫停的工作要求，違法違規項目立即停工。

2020年，海南省責令儋州市落實海花島2-14-1地塊39棟住宅建築整改。在責令39棟住宅建築全面停工、收回預售許可證、撤銷《建設項目環境影響登記表》備案的基礎上，提出39棟住宅建築妥善處置方案。

2021年11月20日，在海南省政府官網發布的《海南省對外公開中央生態環境保護督察整改情況》中提到，儋州市恒大海花島項目的「3#涵管橋」和「4#涵管橋」完成了拆除，其他拆除工作正在推進。同時，設立了生態修復基金，持續推進海花島及周邊海域生態修復工作。