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連8天單日確診破百 陝西書記：應隔盡隔「動態清零」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
2022年1月1日凌晨，西安交通大學第二附屬醫院急診科醫生安排急診患者治療方案。新華社
2022年1月1日凌晨，西安交通大學第二附屬醫院急診科醫生安排急診患者治療方案。新華社

自去年12月25日以來，陝西省單日新增新冠肺炎確診病例數已連續第8天突破百例，其中超過九成病例仍來自省會西安市。今年1月1日，陝西省委書記劉國中到西安市調度檢查疫情防控工作，強調要做到應轉盡轉、應隔盡隔、動態清零。

據澎湃新聞，劉國中到西安市疫情防控指揮部了解核酸檢測進展，強調核酸篩查的重要目的是依據篩查結果研判形勢、科學作出決策，西安市和各區對此一定要準確把握，全覆蓋、高效率地開展核酸篩查工作，不搶跑，不漏人，不拖延。

他表示，要做到應轉盡轉、應隔盡隔、動態清零。當務之急是多措並舉備足隔離場所，法治、市場兩手並用，想盡一切辦法、動員一切力量搞好徵集，按三區兩通道等規範加快改造，做到寧可備而不用、不可用而無備。

劉國中說，要在雁塔等重點區、城中村等重點場所管控上進一步夯實責任，明確的要求、限定的時間必須不折不扣落地落到位，不能擺困難，不能講條件，不能大而化之，更不能把說了當做了。

針對西部欣橋農產品物流中心承擔著西安市蔬菜保供的重要任務，劉國中強調，欣橋市場車流量大，人員流動頻繁，疫情防控絕不能大意。要始終繃緊弦、不鬆勁，劃小管控單元，落實防控措施，在保障貨物供應的同時，最大限度減少人員流動，該硬隔離的要刻不容緩、立即實施。要從嚴做好進場掃碼、測溫、查驗48小時核酸陰性證明等工作，搞好環境消殺，一旦發現異常要快速反應、及時報告、迅速果斷處置。

疫情 新冠肺炎

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