元旦起山東、江蘇等化工大省電價大漲70%

大陸在去（2021）年9月全國性無預警「拉閘限電」後，官方啟動新一輪電價市場化改革，有20餘省調整了當地燃煤發電上網電價。今（2022）年元旦起，山東、江蘇等化工大省宣布調整分時電價，據塗料財經網彙整，電價大漲70%。

報導指，自元旦起電價上漲的地區包括江蘇、山東、陝西、山西、雲南等地區等，且多是化工行業重鎮，對於精細化工、煤化工、燐化工等細分領域的數萬家化工企業都將帶來直接的影響。

2022年剛剛拉開序幕，電價的上漲就已經撲面而來，對化工企業而言，無疑是當頭一棒。一方面，電力緊缺和漲價都會使得企業運營成本增加，開工率下降。另一方面，眾多化工大省同步提漲電價，也會使得多個細分產業鏈的開工率、市場庫存、採購銷售等多個方面都受到牽連。

報導指，江蘇省發展和改革委員會發布《省發展改革委關於進一步做好深化燃煤發電上網電價市場化改革工作的通知》，對工業用電峰谷時段進行了調整，並啟動夏、冬兩季尖峰電價。

根據文件，自2022年1月1日起，對315安千伏及以上的大工業用電實施夏、冬兩季尖峰電價。每年7月—8月，日最高氣溫達到或超過35攝氏度時，10:00—11:00和14:00—15:00，執行夏季尖峰電價，同時將17:00—18:00調整為平期，12月至次年1月，日最低氣溫達到或低於-3攝氏度時，9:00—11:00和18:00—20:00，執行冬季尖峰電價。夏、冬兩季尖峰電價，統一以峰段電價為基礎，上調20%。

除了化工大省江蘇外，近期多個省市地區發布文件，對於峰谷電價進行不同比例的上調。

山東省工商業電價在基準價50%~170%之間浮動。其中：高峰時段：上調50%；尖峰時段：上調70%；低谷時段：下調50%，全部現場調整工作應於2022年3月31日前完成。

甘肅省則是對居民用電、農業生產用戶，高峰時段用電標準，在平段標準基礎上上調50%，低谷時段標准在平段標準基礎上下調整50%。

海南省主要是強化峰谷分時電價機制執行，包括擴大峰谷分時電價的實施範圍、取消峰期計劃電量政策、完善電動汽車充換電設施峰谷分時電價政策、建立峰谷分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式等舉措。

江西省則是在高峰時段電價上調50%，尖峰時段電價在高峰時段電價基礎上上調20%，低谷電價下調50%。市場交易電力用戶以當月購電價格（包括電能量交易價格、輸配電價）為基數浮動。政府性基金及附加、容（需）量電價不參與浮動。10千伏及以上工商業及其他電力用戶自2022年1月1日起執行。2024年1月1日起，工商業及其他電力用戶全部執行分時電價。

山西則是根據電力系統峰谷差率、新能源消納和系統調節能力等情況，將峰谷價差調整為3.6：1，即高峰時段電價在平時段電價基礎上上調60%，低谷時段電價在平時段電價基礎上下調整55%，尖峰時段電價在高峰時段電價基礎上上調20%。每年冬、夏兩季對大工業電力用戶實施尖峰電價政策，其中冬季1月、12月17:00-20:00；夏季7月、8月18:00-20:00為尖峰時段，尖峰時段電價在峰時段電價基礎上上調20%，自2022年1月1日起執行。

還有雲南電價調整自2022年1月1日起執行，確保2022年6月30日前全面執行分時電價政策。分時電價峰谷價差維持現行1.5:0.5，其中，電網企業代理購電的用戶，以電網企業代理購電價格為基準，峰時段電價在平時段基礎上上調50%，谷時段在平時段電價下調50%；市場交易電量以當月電能量交易價格為基准，峰時段電價上調50%，谷時段電價下調50%；政府性基金及附加、基本電費不參與浮動。