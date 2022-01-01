屋漏偏逢連夜雨 恒大海南人工島被限期拆除

巨債纏身的恒大，董事局主席許家印元旦才喊話會「保交樓」，恒大旗下的信恆旅游開發，在海南填海建造的世界最大人工島「恒大海花島」，島上39棟住宅，總建築面積43萬4941.5平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，海南省儋州市綜合行政執法局發布行政處罰，要求限期拆除。

值得一提的是，去（2021）年12月16日一年一度的中國十大醜陋建築評選在北京舉行。海南儋州恒大海花島建築群以排名第一當選。上榜理由為：資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。

據海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，責令「恒大海花島」上39棟住宅，必須在10日內，也就是1月10日前自行拆除，逾期將依法組織強制拆除。

北京青年報報導，海花島號稱世界最大的人工島。恒大海花島位於海南省儋州市海灣區域，該島由三個獨立的離岸式島嶼組成，填海面積約8平方公里，建物呈現為盛開在海中的三朵花，故取名為海花島。

恒大在海花島總投資人民幣1,600億，規划有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

2019年海南省認為海花島存在違法違規行為；2020年海南省責令39棟住宅建筑整改，2020年5月收回39棟住宅建築預售許可證，項目全面停售；並依法依規對39棟住宅建築預售許可證進行弔銷。