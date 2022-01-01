浙江疫情再起 寧波取消赴京班機並關閉部份場所

大陸浙江寧波市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦公室1日發布關於寧波市北崙區1例新冠核酸檢測陽性結果的通報。官方隨即發布新管理舉措，包括即日起寧波飛往北京航班全部取消、寧波市北崙區網吧、影院等公共場所全部關停。

寧波於1日零時30分左右，接獲寧波海爾施醫學檢驗所報告，北崙區中醫院送檢的一份擬住院患者核酸檢測結果異常。經市、區兩級疾控中心複核，檢測結果為陽性。

在新增確診案例下，官方也加強防疫控管措施，尤其在北京冬奧即將舉辦之下，對於空運交通實行嚴格控管。1日寧波飛往北京出港航班1班已取消。即日起，寧波進京航班全部取消，恢復時間另行通知。寧波機場也提醒旅客密切關注航班動態變化，具體航班信息以航空公司發布為準。

此外，據央視新聞報導，寧波市北崙區即日起也暫時關停所有景區、網吧、棋牌室、娛樂場所、演出場所、電影院、健身場所、酒吧、足浴店、洗浴中心、按摩院、艾灸館等人員密集經營場所。