中國玻璃大王：企業家把錢拿出來分大家 社會就和諧了

力挺大陸國家主席習近平倡議的「共同富裕」，被譽為「玻璃大王」的福建企業家、福耀玻璃工業集團董事長曹德旺31日在一場論壇中表示，在改革開放過程中，中國大陸一部分人「先富起來，富得離譜的」。他認為，「現在最有效的辦法是企業家們把賺的錢拿出來和大家分享，這樣社會就和諧了，他們的生意也好做了」。

據上海《澎湃新聞》報導，曹德旺是12月31日透過視訊在「全球產業發展論壇（2021）」發表這番談話。他還強調，「我這次建大學，就是強化『共同富裕』路線的推進。」

曹德旺並非在說空話，他過去就一直以實際行動「把賺的錢拿出來和大家分享」。根據百度百科上的訊息，曹德旺篤信佛教，從1983年第一次捐款至2020年，個人捐款已達人民幣110億元（約新台幣473億元）。但他認為，財施不過是「小善」。

2021年5月4日，曹德旺創辦的「河仁慈善基金會」宣布，將出資人民幣100億元（約新台幣430億元）在福州籌建「福耀科技大學」，為中國大陸解決科技產業「卡脖子」問題。

福耀科技大學初步規劃設立材料科學與工程、電子信息與工程、環境科學與工程、儀器科學與工程、理學院、經濟與管理等六大學院。福耀科技大學還將設立福耀獎教基金，為貧困學生免除學費並提供獎學金。

現年76歲的曹德旺為福建福清人。1976年，曹德旺先是在福清一家玻璃廠當採購員，1983年承包下這家瀕臨倒閉的小廠。1986年，曹德旺開始進軍汽車維修玻璃市場，並於1987年建立耀華汽車玻璃公司（福耀集團前身）。

1993年，福耀玻璃在上海證券交易所主板上市，2015年在香港上市。目前福耀集團在大陸16個省份以及美國、俄羅斯、德國、日本、韓國等11個國家和地區設有生產基地和商務機構，全球員工約2.7萬人，產品提供賓利、賓士、BMW、奧迪、通用、豐田、福斯、福特、克萊斯勒等各大車廠。

「河仁慈善基金會」由曹德旺於2011年5月5日，將其家族所持有的3億股福耀股票捐贈創立，被譽為「中國股權第一捐」。該基金會聲稱，成立十年以來，累計捐助項目233個，捐助金額人民幣31億元，公益項目遍及大陸十多個省區市及尼泊爾。