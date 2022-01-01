女實名舉報公務員丈夫玩弄女性 公款消費數千美金Fendi包
江蘇鹽城市射陽縣一名女子近日實名舉報公務員丈夫玩弄女性，孕期出軌，買奢侈品公款報銷等。官方周四（30日）回應，指已處理事件。
女子在影片中實名舉報自己的丈夫，即射陽縣盤灣鎮經濟發展局局長、安石村書記韓志遠，指其玩弄女性、拋妻棄子、生活淫亂，而且日常穿戴奢侈，全身上下都是奢侈品，包括6000多元人民幣（約新台幣2.6萬）的Gucci眼鏡、價值數千美金的Fendi包等。她透露，韓志遠曾說他買的東西是可以想辦法公款報銷的。
周四（30日），射陽縣盤灣鎮政府工作人員表示，目前韓志遠工作已調動。射陽縣紀委工作人員則稱，相關事件已處理結束，惟具體情況不便透露。
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文章授權轉載自《香港01》
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