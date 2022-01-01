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中國增175例本土確診 西安有174宗

中央社 / 台北1日電
西安爆發疫情後，一些外賣員響應當地政府號召，參與生活物資配送和核酸檢測信息登記等志願服務工作。（新華社）
西安爆發疫情後，一些外賣員響應當地政府號召，參與生活物資配送和核酸檢測信息登記等志願服務工作。（新華社）

中國12月31日共新增231例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例175例，174例集中在陝西西安。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團31日共新增231例COVID-19確診。本土病例175例中，有174例由陝西西安通報，1例在貴州銅仁。

在無症狀感染者方面，中國共新增38例，其中本土個案5宗，分別是河南洛陽通報的4宗，和廣東佛山的1宗。當天轉確診11例，當天解除醫學觀察25例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有514例。

截至31日，中國共有2886例確診，累計治癒9萬4792例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬2314例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者則有142萬3756人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬3874人。

在港澳累計確診部份，香港特別行政區共有1萬2649例，其中1萬2206例已經出院，213例死亡。澳門特別行政區有79例，其中77例已經出院。

COVID-19

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