2021年最後一天 北京一口氣開通9條（段）地鐵線

北京12月31日一口氣開通9條（段）地鐵新線，9條（段）為歷年同步開通數量之最。至此，北京城市軌道交通運營總里程達783公里、車站數量達459座，僅次上海地鐵800公里的營運里程。

新華社報導，2021年是北京地鐵新線開通「大年」，12月31日開通路線包括：8號線三期北段、11號線西段（冬奧支線）、14號線剩餘段、17號線南段、19號線一期線、首都機場線西延線、S1線剩餘段、16號線中段剩餘段、昌平線南延一期北段。

報導稱，此次開通的9條（段）地鐵新線雖然總里程不長，但對於促進北京城市發展、完善軌道交通線網、便利乘客出行意義重大。這些地鐵新線中，不僅有貫穿城市南北的交通動脈，也有打通既有路網中斷點的剩餘段，還有為北京冬奧會、京津冀協同發展戰略服務的交通線。

此外，這些地鐵新線注重城市軌道交通網絡與機場、高鐵、公交網路的一體化設計，地鐵出入口規劃融入周邊建築。大量車站結合區域歷史文化，呈現「一站一景」裝飾特色。

北京市交通委有關負責人表示，2007年以來，北京市每年都有地鐵新線投入運營，網路運行效率不斷提升，已經成為城市通勤出行首選。2021年，北京城市軌道交通客運量達到30.7億人次，較2020年增長34%。