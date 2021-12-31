港府加強防疫 機組人員須酒店檢疫7天

香港爆發Omicron社區感染病例後，當局加強對來港貨機機組人員的檢疫規定，明天起所有機組人員必須在酒店隔離檢疫7天，直到第7天核酸檢測呈陰性。

當局今天公布，因應全球及本地疫情的最新發展，所有曾在海外地區或台灣停留、而目前需要入住指定檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，明年1月1日凌晨起，返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第7天的核酸檢測陰性結果。

此外，他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。

近週來，香港通報大量境外移入的Omicron確診病例，其中一名空服員違反規定，與家人在本地酒家用餐，結果其在場的父親及另一位陌生客人確診感染Omicron，令人憂慮Omicron可能在社區傳播。

這起個案發生後，衛生部門已連日圍封多處住所大樓進行檢疫，但至今未再發現確診病例。