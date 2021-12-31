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西安累計1,277例確診 力拚24小時可完成一輪普篩

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
西安爆發這波疫情後，一些外賣員響應當地政府號召，參與生活物資配送和核酸檢測信息登記等志願服務工作。新華社
西安爆發這波疫情後，一些外賣員響應當地政府號召，參與生活物資配送和核酸檢測信息登記等志願服務工作。新華社

陝西西安疫情尚未緩解，陝西省委書記劉國中昨日表示，西安疫情防控形勢嚴峻複雜，力保24小時內完成一輪核酸篩查，對於摸清社會面風險人群底數、精準有效管控至關重要。

根據陝西省委通報，30日陝西新增本土報告165例，其中西安161例，咸陽2例、延安2例。自12月9日以來，陝西累計報告本土確診病例1,301例，其中西安市為1,277例。

據陝西日報消息，昨日劉國中調度全省疫情防控工作時強調，西安市各級要進一步增強緊迫感，也要採取更緊、更嚴、更精準的措施，應隔盡隔、應封盡封、應控盡控，堅決遏制疫情擴散蔓延。

劉國中強調，西安是這次疫情防控阻擊戰的決戰之地，只有集中力量把西安疫情防控住，才能從根本上扭轉被動局面。要加強出省、出市通道管控，嚴控人員流動，嚴防疫情擴散和外溢。要解決好滯留本地的外地人員問題，同時做好困難人員、流浪人員等救助工作。

對於有西安市民在網上表示，線上買菜無人配送，菜價飛漲的問題。大陸商務部發言人高峰則稱，目前西安市生活必需品市場供應總量充足。商務部將根據疫情形勢和市場供應變化，會同有關地方，隨時採取進一步措施，確保居民生活必需品供應穩定、價格平穩。

疫情 大陸商務部

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