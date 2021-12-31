疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

根據官方數據，截至12月29日，中國大陸新冠疫苗累計已接種逾28.1億計次，完成全程接種的比例超過九成，但一架入境航班就將大陸嚴密的疫情防線擊潰。僅約三周時間，陝西省西安市累計報告本土確診病例就達到千餘例，不僅整座城市停擺，西安迄今還弄不明白，究竟這次疫情是如何爆發的？

大陸30日報告新增本土新冠肺炎確診病例166例，其中161例在西安。從12月9日以來，西安全市累計報告本土確診病例已經達到1,278例，而且25日至30日這六天，每日新增本土確診都破百，分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例。

上海《澎湃新聞》以「傳播鏈不明晰、隱匿性傳播、點狀爆發」形容西安這波疫情。儘管擁有約1,300萬人口的西安已進行過六輪核酸普篩，迄今每天新增確診病例卻仍居高不下。

陜西省衛健委早前曾透露，陝西這次疫情感染來源初步判定為12月4日巴基斯坦航班輸入。截至27日，陜西省疾控中心已完成137例本土病例的全基因測序，均與該航班報告的境外輸入病例高度同源。但具體傳播過程尚不清晰，各傳播鏈之間缺少明確關聯性。

為控制疫情，西安23日零時起封城，全市非生活必需場所暫停營業。隨著疫情升溫，西安進一步規定，27日零時起除按要求參加核酸檢測，所有人均不得出門，整個城市運作近乎停擺。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗接受《澎湃新聞》採訪時表示，在巴基斯坦航班入境後的短短幾天內，病毒就擴散傳播了四、五代。「當流調（疫調）已經追不上疫情的擴散速度，就必須採取擴大包圍圈去圍堵的手段，也就是『封控』」。

西安市疾控中心副主任衛曉麗指出，西安此次疫情呈現隱匿傳播的特點，很多陽性病例的初期症狀表現不是很明顯，患者容易忽視個人身體狀況，以至於在不經意間造成快速傳播。

李侗預期，「隱匿病例」將是未來防控的難點，這是因為接種多劑疫苗後被感染，會出現輕症或無症狀，難以被迅速察覺。

同時，當身體的抗體產生作用後，病毒清除快，傳染期變短，但這並不意味著感染性會有所降低。相關研究發現，即便打了疫苗，早期的感染性仍然很強，「接近於沒有打疫苗的狀態，需要警惕。」

對於西安這次疫情還將持續多久？中國工程院院士張伯禮日前接受大陸媒體採訪時曾說，西安疫情目前還未到達「拐點」（轉折點）。他表示，一般而言，疫情需要一個周期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點。