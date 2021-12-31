李子柒與微念再發生矛盾 微念2,100萬元股權被凍結

大陸網紅李子柒與其所屬MCN機構杭州微念品牌管理公司之間的矛盾進一步深化。杭州微念新增股權凍結信息，凍結數額人民幣2,100萬元，被執行企業為廣西興柳食品有限公司，執行法院為四川省綿陽市中級人民法院，凍結期限至2024年12月。

據第一財經報導，此前，杭州微念所持四川子柒文化傳播有限公司人民幣51萬元股權也被凍結，執行法院為四川省綿陽市中級人民法院。

杭州微念的法定代表人為劉同明。劉同明被外界稱為李子柒的「伯樂」，劉同明2016年找到已在網路「初露鋒芒」的李子柒。 2017年7月，杭州微念與李子柒合資成立四川子柒文化傳播有限公司，雙方分別持股51%、49%，由李子柒擔任法定代表人及執行董事。兩者的大致分工是：子柒文化負責內容創作，杭州微念圍繞著「李子柒」IP進行商業布局。

「內容由李子柒來主導，團隊只有三個人，一個是李子柒、一個攝影師，另一個是李子柒的助理。攝影師一般當天才知道拍什麼。」此前，微念告訴記者，作為MCN機構，主要負責品牌推廣，包括內容分發、渠道推廣、品牌合作等。

在迅速成為短影音領域的超級IP後，借助李子柒IP的影響力，杭州微念也得以在投資版圖上快速擴張。

成立於2020年7月、由杭州微念持股70%的廣西興柳食品有限公司得益於李子柒帶貨的螺螄粉。李子柒同名天貓店鋪於2018年8月開業，上線六天後，這個當時僅有五款產品的店鋪銷售量破15萬、銷售額破人民幣千萬元。

一年後，李子柒旗艦店在售21款產品顯示的總銷量突破130萬單，總銷售額高達人民幣7,100萬元。 2020年螺螄粉走紅網絡之時，李子柒店鋪推出的螺螄粉一度成為搶手貨。

今年7月14日,李子柒在微博上發布了前往四川自貢煉製井鹽的視頻後，便未再更新原創作品。

8月26日，李子柒助理表示，這是因為李子柒在花更多時間進行學習。四天後，李子柒本人在平台中發布「大清早報個警。」並回覆評論稱：「資本真的是好手段」，但隨後就刪除這則評論。

因此，外界猜測，李子柒與她所在的MCN機構產生分歧。 9月13日，李子柒助理發布微博證實和公司出現糾紛。

到了10月，李子柒一紙訴狀將杭州微念及其法定代表人劉同明告上了法庭。當月，李子柒接受央視中文國際頻道採訪時稱，不願意過度商業化。