山寨？「中圍石油」激似中國石油　吉林男子加了80多萬才知真相氣壞

吉林榆樹一名司機周三（29日）爆料指，當地一個加油站名為「中圍石油」，從外觀上看與著名的中國石油幾無差異，結果他加了逾兩萬元（人民幣．下同）的油才發現真相。

事主杜先生在加油站附近工作，平時每天都會為大型農機加油，且一直對入的油是來自中國石油這一點深信不疑，累計已花了兩萬多元。詎料，當他難得一次開發票時，才驚覺一直以來為他服務的是「中圍石油」。

他表示，他們的農機都是進口的，價值一兩百萬元，「我們也挺生氣的事，但是沒有辦法，事情已經發生了，油也加了」。他又透露，還有一台小機器還加油加壞了。

其實，今次已非首次「中國」變「中圍」而引起非議的案例，據中國質量新聞網今年10月報道，廣西市場監管局對外公佈了4件民生領域案件查辦「鐵拳」行動大案要案，當中廣西南寧中圍石油化工有限公司那馬加油站侵犯他人註冊商標專用權，被罰60萬元。據悉，該加油站使用的標識與中國石化註冊商標「中國石化」近似，易造成消費者混淆，讓消費者產生誤認誤購。該加油站還在今年1月因偷漏稅被稅務部門罰款30867.46元。

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文章授權轉載自《香港01》