領先全球 上海地鐵里程破800公里

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

伴隨著上海軌道交通14號線、18號線一期北段30日開通初期運營，上海軌道交通全網絡運營里程正式突破800公里，達到831公里。上海因此成為世界上首個地鐵里程突破800公里的城市。

中新社報導，14號線運營里程38公里，共設車站31座，沿線經過嘉定區、普陀區、靜安區、黃浦區、浦東新區五個行政區，是目前路網中繼1、2號線之後的又一條高運量的市區級線路，是聯繫市中心和東西部地區的便捷通道。

本次開通初期運營的18號線一期北段為去年南段的延伸，運營里程約21公里，設18座車站，途經浦東、楊浦、寶山三個區，在加強浦東、浦西過江聯繫，強化中心城、核心城區的對外輻射功能，促進區域互動協調發展，以及改善中心城區域的交通結構和出行環境等方面具有重要作用。

此次兩條線路開通後，上海地鐵線路增至20條，運營車站增至508座，換乘車站增至83座，網絡規模繼續領跑全球。值得一提的是，14號線是上海第一條8編組全自動運行線路，截至目前，上海地鐵已擁有5條全自動駕駛線路（10、14、15、18號線、浦江線），運營里程增至167公里，全自動線路規模首度躍升世界第一。

上海 海地 輻射

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