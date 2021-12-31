排水不治 樂山大佛長期鼻黑臉花

2021年12月21日，世界自然與文化遺產—四川樂山大佛，脖頸下滿是青苔和黑斑，胸口修復部位出現裂痕，右下頜部位出現明顯的空鼓裂痕，鼻子已全黑，太陽穴的裂痕穿過眉梢。為何樂山大佛「鼻黑臉花」？

最新一期中國新聞周刊推出「修佛記」，講述樂山大佛修繕的故事。其實，「鼻黑臉花」是樂山大佛面容的常態。在過去幾十年中，歷經數次「粉刷」的大佛，臉部抹灰多達6~7層。四川盆地氤氳的水氣，滋潤了修繕層的細孔，成了微生物的樂園。

「如果不治理排水，每次用錘灰搶救式地抹一遍，也只能維持兩三年。」此前參與修繕的工程師說。修繕層空鼓，難以固定。研究者曾在大佛臉部的眉周邊發現鐵釘，那是早年間為固定錘灰的無奈之舉。進入新世紀，錘灰改進了工藝，但若濕氣不絕，再好的敷料都會空鼓、裂開，直至脫落。

早在1991年，就對大佛進行一次全方位研究，當時的研究結論是，要想真正保護好大佛，應當治理其排水系統。但此後30年至今，「粉刷」卻幾乎成了大佛歷次修繕與搶救工作的重心。

1300年前，古人劈開整座山，耗費三代人，耗時90年，鑿出了這座中國最大的摩崖石刻造像。對現代研究者來說，甚至連古人的用意都未能完全摸透。1300年前的建造者，為大佛設計了巧妙的排水系統，他們利用大佛的衣領褶皺和髮髻設置排水溝槽，在大佛頭部、肩部、胸部後側與山體連接處，還鑿了三個排水廊道。

曾任中國文化遺產研究院副院長的詹長法指出，中國已有9處石窟寺列入世界遺產地名單，都面臨和樂山大佛同樣的問題。中國石窟寺保護利用領域的創新思維相對滯後，「缺乏認真、嚴肅、客觀、科學和準確的描述」。且當大佛隱於腳手架內，旅遊業受影響，景區也有壓力。

樂山大佛高62公尺，已是凌雲山生態系統的一部分。「山是一座佛，佛是一座山。」詹長法提出，對大佛治理應當伴隨環境整治，「（治理）嚴肅複雜且久遠，所以我們必須要有心理準備，需要有計畫，有耐心。」