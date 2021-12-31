合肥直通南昌 京港高鐵安九段通車

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
京港高鐵安慶至九江段30日開通運營，圖為合肥南至深圳北的G4791次列車停靠宿松東站。（新華社）
京港高鐵安慶至九江段30日開通運營，圖為合肥南至深圳北的G4791次列車停靠宿松東站。（新華社）

據中國鐵路上海局集團有限公司披露，京港高鐵安慶至九江段於2021年12月30日開通運營，合肥至南昌實現高鐵直通，這標誌著中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港通道商丘至深圳段全線貫通。

新華社報導，京港高鐵安九段自安慶西站引出，線路全長176公里，設計時速350公里，全線共設安慶西、潛山、太湖南、宿松東、黃梅東、黃梅南、廬山7座車站，其中廬山站為既有車站。

京港高鐵安九段開通運營首日，鐵路部門安排開行動車組列車5對，運營初期計畫單日開行動車組列車8對，初期運營時速300公里。2022年1月10日大陸全國鐵路運行圖調整時，單日開行動車組列車將達24對，屆時，合肥至南昌的鐵路出行時間將壓縮至2小時22分。

作為中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港通道的重要組成部分，京港高鐵安九段跨越長江，沿線城鎮和人口密集，旅遊資源豐富，建成通車後，將拉近中國大陸中部省市間的時空距離，方便沿線民眾出行。

高鐵

延伸閱讀

高鐵App買票方便卻「一堆人擠櫃檯」？ 內行揭3服務：只能排

複製捷運＋飯店模式 「亞昕喜徠登」打造青埔第一座五星級酒店開發案

訂位太滿！高鐵今再加開2南下列車全車自由座 資訊看這

雙鐵春節連假票今開搶！高鐵開賣1小時狂掃51.4萬張 台鐵部分自強號售罄

相關新聞

西安封城1周 買菜難 惹民怨

西安疫情膠著，大陸國家衛健委昨公布，新增一五六例本土個案，其中，西安市一五五例。自十二月九日以來，西安累計本土確診患者已...

助益冰雪旅遊 長白山高鐵開通

中國大陸第一條直通長白山腳下的高速鐵路近日開通。這條線路的開通，不僅進一步完善東北地區鐵路網結構，也讓長白山進入「高鐵+...

領先全球 上海地鐵里程破800公里

伴隨著上海軌道交通14號線、18號線一期北段30日開通初期運營，上海軌道交通全網絡運營里程正式突破800公里，達到831...

合肥直通南昌 京港高鐵安九段通車

據中國鐵路上海局集團有限公司披露，京港高鐵安慶至九江段於2021年12月30日開通運營，合肥至南昌實現高鐵直通，這標誌著...

排水不治 樂山大佛長期鼻黑臉花

2021年12月21日，世界自然與文化遺產—四川樂山大佛，脖頸下滿是青苔和黑斑，胸口修復部位出現裂痕，右下頜部位出現明顯...

用天干地支給股市「算命」 券商分析師被監管約談

江西證監局30日連發兩份監管函，分別是對國盛證券進行警示，並對研究所的分析師劉富兵進行監管談話，江西證監局認為，分析師劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。