合肥直通南昌 京港高鐵安九段通車
據中國鐵路上海局集團有限公司披露，京港高鐵安慶至九江段於2021年12月30日開通運營，合肥至南昌實現高鐵直通，這標誌著中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港通道商丘至深圳段全線貫通。
新華社報導，京港高鐵安九段自安慶西站引出，線路全長176公里，設計時速350公里，全線共設安慶西、潛山、太湖南、宿松東、黃梅東、黃梅南、廬山7座車站，其中廬山站為既有車站。
京港高鐵安九段開通運營首日，鐵路部門安排開行動車組列車5對，運營初期計畫單日開行動車組列車8對，初期運營時速300公里。2022年1月10日大陸全國鐵路運行圖調整時，單日開行動車組列車將達24對，屆時，合肥至南昌的鐵路出行時間將壓縮至2小時22分。
作為中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港通道的重要組成部分，京港高鐵安九段跨越長江，沿線城鎮和人口密集，旅遊資源豐富，建成通車後，將拉近中國大陸中部省市間的時空距離，方便沿線民眾出行。
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