助益冰雪旅遊 長白山高鐵開通

中國大陸第一條直通長白山腳下的高速鐵路近日開通。這條線路的開通，不僅進一步完善東北地區鐵路網結構，也讓長白山進入「高鐵+冰雪」旅遊新模式，助推中國大陸冰雪旅遊持續升溫。

新華社報導，長白山位於吉林省東南部，以天池、瀑布、林海聞名。地處「黃金冰雪緯度帶」，雪量大、雪期長、雪質好，擁有頂級粉雪資源和多座知名滑雪場。

過去，遊客前往長白山只能乘坐飛機，或者乘高鐵到長春、敦化再轉乘汽車。如今，隨著這條全新高鐵的開通，大陸十幾座高鐵沿線城市能夠直通長白山。從北京乘坐高鐵前往長白山只需要7.5小時左右，從長春前往長白山最快只需2小時18分鐘。

長白山保護開發區管理委員會旅遊和文化體育局局長耿德勇表示，這條高鐵的開通極大縮短了許多城市往返長白山路程時間，預計長白山景區年接待遊客可達千萬人次。

北京冬奧會即將開幕，越來越多人對冰雪運動、冰雪旅遊產生興趣。根據「中國冰雪旅遊發展報告2021」預測，2020至2021年冰雪季中國大陸冰雪旅遊休閒旅遊人次將達到2.3億人次，冰雪休閒旅遊收入超過3900億元人民幣。

長白山高鐵開通之際，長春市積極打造長春和長白山冰雪旅遊「雙門戶」體系，擬對以長白山為旅遊目的地的旅行社進行專項補貼，積極開展雪季的宣傳推介，推出多條精品旅遊線路，開辦冰雪節等活動。

全稱為瀋陽至佳木斯高鐵長白山至敦化段的這條線路，位於吉林省延邊朝鮮族自治州境內，設計時速250公里，設敦化南、長白山3座車站。由於其穿越原始森林，被譽為「森林高鐵」。