用天干地支給股市「算命」 券商分析師被監管約談

江西證監局30日連發兩份監管函，分別是對國盛證券進行警示，並對研究所的分析師劉富兵進行監管談話，江西證監局認為，分析師劉富兵發布的題為「天干地支在擇時中的應用初探」的研報，利用天干地支分析股票市場走勢，研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學。

21世紀經濟報導，今年10月，分析師劉富兵發布「天干地支在擇時中的應用初探」研報，在該研報中，劉富兵論述了三方面的問題，分別是：天干地支主導的時間周期、天干地支在擇時中的應用思路、天干地支在A股擇時中的時政探索。

研報指出，股市像水一樣流動，漲跌起伏，因此應該屬水。股市如同大海一樣可以容納百川，百川即指各路資金，股市是各路資金的匯集地，能洩資金之洪，股市也如同一條條小溪直流向大海，源遠流長，因此股市定義為壬水或者更為合適。

研告更以五行的相生相剋，即金生水、水生木、木生火、火生土、土生金來指出五行關系，指天干與地支相生之年，股市全數大升，分別是1997、2006、2014、2020年，升23%至1.4倍不等，而2021年及2020年亦是相生之年。

至於以天干地支分析流月走勢，認為2022年很大機會會下跌的月份，為辛醜月（1月）、壬寅（2月）、癸卯月（3月）及甲辰（4月）。丙辰月（5月）上升。

彼時劉富兵的研報一經發出，就引起了市場的大量轉發與關注，而市場評價則以負面為主。

有業內人士表示，這個研報可能引起了監管兩方面的反感，一是不符合現代科學的論證基調，二是用這種方式去強調擇時。

劉富兵是上海交通大學金融工程博士，國盛證券研究所副所長、金融工程首席分析師。2009年開始證券從業生涯，先後任職於國金證券、國泰君安證券，並於2018年加入國盛證券。

實際上，除了國盛證券的「天干地支預測股市法」，安信證券的首席投顧陳南鵬，日前發佈「仁者無敵——2022中國股市預測」的研報，在這份研報中，陳南鵬以金木水火土預測了2022壬寅年的12個月月度行情。

在江西證監局對國盛證券下發警示函後，業內人士認為，下一個可能就是安信證券。

而這位安信證券的首席投顧陳南鵬，2004年開始證券投資諮詢生涯，最早任職於中關村證券股份有限公司，後於2007年加入安信證券，並一直任職至今。