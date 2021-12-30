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滴滴出行司機「開反方向、對談不回」 女乘客求救無果急跳車

香港01 / 林芷瑩
大陸一名女子使用滴滴出行叫車服務，卻遇到司機偏離導航、對話不回應的狀況，最後因向車窗外求救無果，便開窗跳車。 示意圖／ingimage
大陸一名女子使用滴滴出行叫車服務，卻遇到司機偏離導航、對話不回應的狀況，最後因向車窗外求救無果，便開窗跳車。 示意圖／ingimage

本月初，大陸河北保定市魏女士乘坐滴滴網約車（網絡預約出租汽車）時，因司機持續偏離路線且未有回應其提問，在向車窗外求救無果後開窗跳車。然而，平台至今未有公布對涉事司機的最終處理結果。魏女士丈夫稱，只希望平台公開事件及道歉，不需要賠償。目前警方已介入調查。

事發於12月4日晚上8時許，魏女士當時正坐車從火車站返回住所。由於是拼車單，事發前還有一名男乘客與魏女士共同乘坐該車。按照原本的路線，司機在送男乘客到達目的地後再送魏女士。

魏女士憶述，當晚她上車後司機一直沒有說話，與男乘客也沒有交流；當男乘客快到達目的地時，曾告訴司機「前面路口按導航拐彎可以到，不按導航走的話，直行也可以」，當時，司機沒有回應選擇直行。

在男乘客下車後，司機並沒有繼續按導航向魏女士的目的地行駛，而是一直駛向相反方向，她多次提醒司機掉頭，但對方默不作聲繼續駕駛。隨後，魏女士按下App設置的「一鍵報警」，其丈夫王先生立即收到平台報警功能緊急求助短訊通知，聯繫妻子後得知她已跳車並報警。

魏女士續稱，司機向相反方向行進好幾個路口後，從一條名為「板凳北大街」的主路拐到一條小街，之後又從小街拐進一條小巷，「那條小巷極黑，周邊的環境都是桑拿洗浴之類的」。期間，她請求司機靠邊停車欲下車，但未獲回應，於是她聯繫滴滴平台的客服，客服聯繫司機後回覆稱「司機不善言辭」。

事發當晚的路線圖以及App報警後的緊急通知訊息截圖。圖／新京報
事發當晚的路線圖以及App報警後的緊急通知訊息截圖。圖／新京報

當事人接受心理治療

魏女士表示，當時已打電話報警，司機仍然沒有停車的意思，於是她搖下車窗向周邊行人求救，但小巷行人甚少。由於過度害怕，她選擇在轉彎車速減慢時跳車。魏女士跳車後，車子也停下，「大概停了幾秒鐘，然後司機直接開走了，沒有下車確認我是否受傷」。

王先生稱，雖然妻子身體並無大礙，但精神狀態一直較差，需要看心理醫生，「現在她碰到陌生的男性司機開車或者在一個小空間，甚至一到晚上，她都會回想起那天發生的事」。經心理測試，魏女士的抑鬱嚴重度指數是0.81，臨床解釋為「重度抑鬱」。

滴滴安全部門：司機停止服務並接受調查

王先生將事件向滴滴平台反饋，滴滴公司安全部門隨後介入。據滴滴安全專員回應稱，平台已成立專項調查小組，同時全面停止涉事司機的服務並接受調查。

經調取當晚錄音核實，魏女士質疑司機的行駛路線時，後者並無正面回應，僅發出過「嗯」一聲。當晚8時28分，魏女士啟動一鍵報警功能並與警方通話，由於司機一直沒有停車，她選擇了跳車，「從她質疑到跳車的整個過程，大概持續了兩分鐘時間」。當時客服有詢問過司機「你這個訂單有什麼異常情況？」，後者回覆「因為當時有修路」。

《新京報》報導，滴滴安全專員呂女士稱，此前與家屬提到的安全場景問題已修復修正，「目前已經將跳車納入到我們的安全場景當中了，平台正在持續修正當中」。據滴滴出行官方技術號文章解釋，滴滴在安全領域已構建了相應的訂單風險識別策略，一旦檢測到訂單出現相應的危險情形，會有安全專家及時介入提供幫助，保護車上人員。

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文章授權轉載自《香港01》

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