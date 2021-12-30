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杭州亞運村 未來轉型居住樣板城

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
浙江省杭州市已完工的奧體中心網球中心（小蓮花）室外訓練場。該訓練場將承擔2022年杭州亞運會網球半決賽等網球賽事。（中新社）
浙江省杭州市已完工的奧體中心網球中心（小蓮花）室外訓練場。該訓練場將承擔2022年杭州亞運會網球半決賽等網球賽事。（中新社）

杭州亞運村29日舉行竣工儀式，這標誌著杭州亞運村賽時使用建築年底竣工目標順利實現。

新華社報導，杭州亞運村位於錢塘江南岸的錢江世紀城北部，項目規劃總用地面積113公頃，賽時總建築面積241萬平方公尺，是杭州亞運會最大的非競賽場館，由運動員村、技術官員村、媒體村、國際區和公共區組成。

杭州亞運會舉辦期間，它將為1萬餘名各國運動員和隨隊官員、4000餘名技術官員和5000餘名媒體人員提供住宿、餐飲、醫療等服務保障，成為向亞洲展現「中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈」的重要舞台。

在建設方面，杭州亞運村緊緊圍繞「中國新時代·杭州新亞運」的定位，切實貫徹「綠色、智能、節儉、文明」的亞運辦賽理念。項目注重杭州文化元素的應用，在設計中充分展現杭州的傳統文化和國際化，演繹杭州從「西湖時代」到「擁江發展」的步伐。

杭州亞運村堅持「以人為本」，踐行綠色理念，充分考慮賽時功能與賽後利用，在建築材料上採用預製建築材料和環保材料，在建設工藝上全面開展海綿城市、地下綜合管廊等先進工藝實踐，全區域二星級以上綠色建築比例達到100%，超過50%的建築達到三星級標準。

在智慧化管理方面，亞運村全方位引入BIM技術，服務於建設項目的設計、建造、運營維護等整個生命周期。此外，杭州亞運村高度重視無障礙建設，在交通流線設計、道路建材選擇、室內精裝設計和軟裝配置等多方面滿足殘障人士需求。

亞運會後，杭州亞運村將轉換為集商業商務、文化博覽、運動娛樂、生態居住為一體的未來人居環境樣板城區，滿足兩萬餘人的居住需求。

綠色建築

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