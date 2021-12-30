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跨越8島嶼 大陸最長連島高速公路通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新開通的舟岱大橋連接起舟山本島和岱山島。寧波舟山港主通道項目當日全線通車。舟岱大橋和魚山大橋、富翅門大橋及原有的舟山跨海大橋連成一體，總建設里程達83公里，跨越8個島嶼，擁有8座大橋，成為中國最長的連島高速公路和規模最大的跨海橋樑群。（無人機照片） 中新社記者 王剛 攝 中國新聞社
新開通的舟岱大橋連接起舟山本島和岱山島。寧波舟山港主通道項目當日全線通車。舟岱大橋和魚山大橋、富翅門大橋及原有的舟山跨海大橋連成一體，總建設里程達83公里，跨越8個島嶼，擁有8座大橋，成為中國最長的連島高速公路和規模最大的跨海橋樑群。（無人機照片） 中新社記者 王剛 攝 中國新聞社

經過6年建設，寧波舟山港主通道項目29日全線通車。舟岱大橋和魚山大橋、富翅門大橋及原有的舟山跨海大橋連成一體，總建設里程達到了83公里，跨越8個島嶼，擁有8座大橋，成為中國大陸最長的連島高速公路和規模最大的跨海橋梁群。

中新社報導，「90後」岱山島民任宏斌一早就特地趕來排隊，成為第一位駛上舟岱大橋的車主，「以前我們出島只能靠渡船，一碰上大風大浪就停航，很不方便。以後開車個把小時就能到寧波，日子更有盼頭。」

舟岱大橋的開通結束了岱山縣不通高速、孤懸海外的歷史，也為當地海島旅遊業和特色產業打開新空間。

寧波舟山港主通道按雙向4車道高速公路標準設計，設計時速100公里，由浙江省交通集團主導投資建設，於2016年3月開工。其中，魚山大橋、富翅門大橋分別於2018年12月、2019年9月建成。

寧波舟山港主通道項目建設所需混凝土總量超200萬立方公尺，鋼材總量超80萬噸，規模位居在建外海交通工程之首。特殊的施工環境讓項目建設難上加難。「這裡位處浙江沿海高風速帶，颱風季風高發。周邊航域條件複雜、海底管線眾多，又有多個項目同期施工，日均船舶數量高峰期近200艘。」

浙江交通集團主通道建設指揮部常務副總指揮吳波明介紹說，「工廠預製、岸上組拚、海上吊裝」的裝配化施工模式讓「不可能」成為「可能」。

寧波舟山港主通道也是長三角區域重大戰略性海島聯絡工程，為舟山邁向海上交通樞紐加快融入長三角創造了條件。未來，主通道還將繼續向北延伸，經洋山等島嶼，與規劃中的東海二橋相連，直達上海，形成滬舟甬大通道。

高速公路 上海

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