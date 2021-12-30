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南投子弟 雲南製茶奪冠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

來自台灣南投縣的邱寬武，家族世代製茶。2007年，他第一次到大陸考察時，看到雲南原生態的環境以及大陸茶葉市場前景後，就決定扎根下來闖一番天地。憑藉自身優勢，他把台灣烏龍茶帶到雲南進行創新種植，並發展了400餘畝生態有機茶園。

中新社報導，「我一生都在做茶，所以會毫不保留地把畢生所學傳授給年輕人，把茶做好，把技藝傳承下去，這樣才有價值。」邱寬武說。

在大陸的十多年裡，因擁有豐富製茶經驗，邱寬武常被許多地方邀請去傳授技術。其間，他去過福建、湖北等地，指導和幫助當地改良茶葉加工及種植。

「這兩年，我曾多次到訪貴州水城考察茶葉，並把鮮葉採摘回去進行加工研究。」邱寬武說，水城山高多霧且土壤富含硒，所產茶葉的有機硒含量豐富，使得茶葉別具香氣。

2021年，邱寬武的多年好友趙慶美，從雲南回到家鄉貴州六盤水市水城時，看到當地茶農採摘春茶外，大量的夏秋茶被浪費在茶園裡。於是，趙慶美邀請邱寬武來貴州水城做技術指導，一起把夏秋茶加工成紅茶以及烏龍茶。

出身製茶世家的邱寬武，常會根據每個地方茶葉的生長環境以及當下年輕人喜歡的口味製茶。到貴州後，他潛心研發3款茶葉產品，烏龍茶和貴州紅茶獲評雲南省「七茶賽」鬥茶大賽冠軍。

在貴州，邱寬武除了帶領一批當地年輕人製茶外，也在廣收徒弟和舉辦各種培訓。未來，邱寬武希望通過一場場的茶會以及培訓活動，分享種茶經驗、製茶技藝，讓更多人認識和瞭解茶文化，感受中華文化的博大精深。

目前，邱寬武與趙慶美合作的茶企，在水城已加工了1000多畝茶園的夏秋茶，未來還將擴大茶葉加工規模，把水城區的8萬多畝夏秋茶收入囊中，讓茶農一年四季都可採摘茶葉增收致富，助力鄉村振興。

「我們家有六兄弟，三個在大陸製茶，三個在台灣製茶。」邱寬武說，兩岸都是一家人，一家人以茶為「媒」緊密地聯繫在一起，攜手推動兩岸茶業融合發展。

茶葉 考察

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