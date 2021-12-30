首條穿越騰格里沙漠高速公路 通車

中國大陸首條穿越騰格里沙漠腹地的高速公路—烏瑪高速公路青銅峽至中衛段29日建成通車。

中新社報導，烏瑪高速公路起點位於內蒙古自治區的烏海，終點止於青海省瑪沁，途經內蒙古、寧夏、甘肅、青海四省區，是大陸西北地區重要的東西交通通道，對推進絲綢之路經濟帶建設，深入實施新一輪西部大開發戰略，完善中國大陸高速公路網絡，改善區域交通條件，具積極作用。

此次開通的烏瑪高速公路青銅峽至中衛段全長122.99公里，是中國大陸第一條穿越騰格里沙漠腹地的高速公路，是寧夏重要的南北運輸大通道，通車後可有效分流京藏高速的交通量，緩解寧夏路網的交通壓力。

烏瑪高速公路青銅峽至中衛段有18公里橫貫騰格里沙漠腹地。騰格里沙漠地形起伏大，自然環境惡劣，風沙危害嚴重，黃沙沒脛、人畜難行。為此，在項目選線階段，烏瑪高速公路青銅峽至中衛段避繞高大沙丘，將路線平面指標整體加高，以減小沙害，保證行車安全。

同時，烏瑪高速公路結合騰格里沙漠腹地區域自然條件，遵循「阻沙先行、固沙為主、固阻結合」設計理念，設置礫石防火帶、生態景觀林帶、高立式大網格沙障帶、前沿阻沙栅欄帶的「四帶一體」防護體系帶，阻擊風沙對公路侵蝕，建成綠色環保、生態低碳生態廊道。