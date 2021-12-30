快訊

跨年元旦天氣看這！最低溫下探11度 北東留意降雨

烏克蘭情勢緊張 拜登應普亭要求將再度通話

大陸今年均溫10.7℃ 60年來新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸氣象局本月29日披露，2021年，中國大陸平均氣溫10.7℃，較常年偏高1.0℃，為1961年來歷史最高。

中新社報導，大陸氣象局新聞發言人宋善允表示，截至2021年12月28日，中國大陸平均氣溫10.7℃，較常年偏高1.0℃，為1961年以來歷史最高，浙江、江蘇等12個省（區）均為1961年以來歷史最高。

據統計，中國大陸平均高溫日數（12.0天）為1961年以來歷史次多，8月廣西、貴州、湖北、湖南、四川等省（區）的28個縣市最高氣溫破歷史極值。9月1日至11月6日，南方地區平均高溫日數5.7天，為1961年以來歷史同期最多。

宋善允表示，2021年中國大陸極端天氣氣候事件廣發、頻發、強發，總體呈現兩個極端，第一個極端是平均氣溫創歷史新高，第二個極端是北方地區降水量為歷史第二多。

統計顯示，2021年中國大陸平均降水量671.3毫米，較常年偏多6.8%。北方地區降水量697.9毫米，較常年偏多40.6%，為歷史次多。華北雨季和華西秋雨秋汛極端性顯著。此外，沙塵暴天氣強發、區域性氣象乾旱此起彼伏。

大陸國家氣候中心副主任賈小龍表示，2021年中國大陸天氣氣候形勢異常凸顯，從氣溫的角度來看，「暖」成為2021年中國大陸氣候主旋律。在全球氣候變暖的背景下，極端天氣氣候事件多發頻發已成為常態，也使氣象防災減災面臨重大挑戰。

氣象局

延伸閱讀

大陸大學畢業生將破千萬人 鼓勵學生「靈活就業」

大陸追查企業帳目 五類私人帳款被盯上

沃爾瑪下架新疆商品 引發大陸多地民眾退卡抵制

協助明星、主播偷逃稅 大陸逮捕數名稅務「黑中介」

相關新聞

浙江多地倡員工「就地過年」 最高可獲千元人民幣紅包

大陸浙江的本土新冠疫情緩和，紹興、寧波相繼發布鼓勵「就地過年」政策，符合規定員工最高可獲1000元（人民幣，下同），約新...

杭州男子逃亡3年崩潰自首：沒有「健康碼」寸步難行

12月24日，大陸浙江杭州42歲武姓男子在妻子的陪同下，向大陸公安機關投案自首。港媒報導，武男因騙取他人錢財而遭警方通緝...

首條穿越騰格里沙漠高速公路 通車

中國大陸首條穿越騰格里沙漠腹地的高速公路—烏瑪高速公路青銅峽至中衛段29日建成通車。

南投子弟 雲南製茶奪冠

來自台灣南投縣的邱寬武，家族世代製茶。2007年，他第一次到大陸考察時，看到雲南原生態的環境以及大陸茶葉市場前景後，就決...

大陸今年均溫10.7℃ 60年來新高

中國大陸氣象局本月29日披露，2021年，中國大陸平均氣溫10.7℃，較常年偏高1.0℃，為1961年來歷史最高。

跨越8島嶼 大陸最長連島高速公路通車

經過6年建設，寧波舟山港主通道項目29日全線通車。舟岱大橋和魚山大橋、富翅門大橋及原有的舟山跨海大橋連成一體，總建設里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。