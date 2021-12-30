大陸今年均溫10.7℃ 60年來新高

中國大陸氣象局本月29日披露，2021年，中國大陸平均氣溫10.7℃，較常年偏高1.0℃，為1961年來歷史最高。

中新社報導，大陸氣象局新聞發言人宋善允表示，截至2021年12月28日，中國大陸平均氣溫10.7℃，較常年偏高1.0℃，為1961年以來歷史最高，浙江、江蘇等12個省（區）均為1961年以來歷史最高。

據統計，中國大陸平均高溫日數（12.0天）為1961年以來歷史次多，8月廣西、貴州、湖北、湖南、四川等省（區）的28個縣市最高氣溫破歷史極值。9月1日至11月6日，南方地區平均高溫日數5.7天，為1961年以來歷史同期最多。

宋善允表示，2021年中國大陸極端天氣氣候事件廣發、頻發、強發，總體呈現兩個極端，第一個極端是平均氣溫創歷史新高，第二個極端是北方地區降水量為歷史第二多。

統計顯示，2021年中國大陸平均降水量671.3毫米，較常年偏多6.8%。北方地區降水量697.9毫米，較常年偏多40.6%，為歷史次多。華北雨季和華西秋雨秋汛極端性顯著。此外，沙塵暴天氣強發、區域性氣象乾旱此起彼伏。

大陸國家氣候中心副主任賈小龍表示，2021年中國大陸天氣氣候形勢異常凸顯，從氣溫的角度來看，「暖」成為2021年中國大陸氣候主旋律。在全球氣候變暖的背景下，極端天氣氣候事件多發頻發已成為常態，也使氣象防災減災面臨重大挑戰。