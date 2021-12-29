杭州男子逃亡3年崩潰自首：沒有「健康碼」寸步難行

12月24日，大陸浙江杭州42歲武姓男子在妻子的陪同下，向大陸公安機關投案自首。港媒報導，武男因騙取他人錢財而遭警方通緝，2018年開啟逃亡生活。疫情爆發後，他因為不敢用身分證，不能用健康碼，因此「寸步難行」。過著「看似自由實則禁閉的生活」，在家人的勸說下，武男選擇在平安夜自首，換取內心的平靜。

據香港01報導，今年42歲的武男，在2016年9月至2018年3月期間，以一間投資管理有限公司為據點，透過民間高利貸方式，騙取、敲詐勒索被害人錢財。2018年3月，警方正式立案，派出所和濱江刑偵大隊組成專案組，將武男公司大部分員工一網打盡，其中多半是武男的親友，但主犯武男卻逃離了杭州，不知去向。

當時主力偵辦的警員朱恒提到，武男在逃亡後就扔掉手機，也沒有後續搭乘大眾交通運輸工具的紀錄，捉捕難度很高。但事情在疫情爆發後有了變化。

武男在逃亡後躲在江蘇某小縣城，隱姓埋名，不敢用身分證，不敢用手機，在路上看到員警就緊張，每天過得提心吊膽。武男表示，自己「一開始躲在鎮裡，後來覺得人太多，就又逃到山上的小村子裡。」

一開始他都還能忍受這樣的生活，在疫情爆發後，武男因為不能用健康碼，不能出門，才讓武男開始真正有些崩潰。他因為沒有健康碼寸步難行，過著看似自由實為禁閉的生活，內心也因為恐懼開始失眠。也因為長期待在家裡不敢出門，過去清瘦的他迅速超重，更因此得到了高血壓。

12月中旬，武男從江蘇聯繫了妻子，表達了要自首的想法。武男的妻子的這三年也因為家裡的資產和房產都被警方查封，不少親友的入刑也壓力非常之大。最終，武男和妻子約定了一個中間點見面，後一路驅車前往杭州長河派出所，在平安夜自首換取內心的「平靜」。

據了解，武男自首時，朱恒拿著三年前的資料照片，和眼前的壯漢比對，發現三年前立案時，老武還是一名清瘦，戴眼鏡的文靜男子，現在卻發福不少。武男則稱，「這幾年出不了門，自然是這樣了......」武男目前已被公安機關刑事拘留。

大陸網友則稱，因為疫情的關係，出門在外都需用健康碼，許多逃亡的嫌犯「寸步難行」選擇自首也算是疫情下的「疫」外收獲。