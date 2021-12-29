林瑞陽夫婦公司被查 大陸官方：涉案人員多、金額巨大

台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查。河北省石家莊市裕華區市場監督管理局回應表示，此傳銷組織從2013年開始，轄區內涉案人員多，目前此案已進入財務審計階段。

楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》報導，石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員指出，該傳銷組織發展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始。

該工作人員表示，今年6月就已對此事立案調查，「具體人數不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。」

該工作人員介紹，目前此案已進入財務審計階段，由有資質的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計並得出相應資料，下一步要該局將以審計資料為準對上海達爾威貿易有限公司進行處罰。

該工作人員提到，由於在調查初期沒有準確的資訊，加之該組織的會員不配合調查，該局在調查此案時有一定難度，「只有一些在裡面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價產品卻沒有什麼效果的，我們只能從這些人去突破調查。」

該工作人員強調，該局為調查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力。「從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬於一種經營性傳銷行為，經營性的傳銷目前來看還不足以構成詐騙型的傳銷。隨著案件的進一步調查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關移送。」

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金採取保全措施，「未來如果違法所得資金已如果超過了凍結保全的資金，凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫，並且還要繼續追繳。」

一張石家莊市裕華區市場監督管理局致「李旭反傳銷防騙團隊」的查證函日前在網路上傳播，表示根據多起群眾舉報核查，上海達爾威貿易涉嫌利用網路從事傳銷活動，依據「禁止傳銷條例」，該局於2021年6月5日對上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查。