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藝人林瑞陽、張庭遭舉報涉嫌傳銷被查 公司回應了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
「TST庭秘密」29日凌晨表示，上海達爾威是一家合法經營的公司，堅持合法經營，依法納稅。（截圖自「TST庭秘密」官方微博）
「TST庭秘密」29日凌晨表示，上海達爾威是一家合法經營的公司，堅持合法經營，依法納稅。（截圖自「TST庭秘密」官方微博）

台灣藝人林瑞陽、張庭28日晚間登上大陸微博熱搜榜首，原因是有消息稱，林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查。對此，公司旗下品牌官方微博「TST庭秘密」29日凌晨回應稱，「上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅」。

「TST庭秘密」並表示，「非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作」。

中新網旗下財經新媒體《中新經緯》指出，微信公眾號「李旭反傳防騙團隊」24日發文稱，已經接到石家莊市裕華區市場監督管理局關於查證函的回覆。回覆稱，根據多起群眾舉報核查，2021年6月5日，該局對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，並逐級向上級報備。

石家莊市裕華區市場監督管理局稱，因上海達爾威利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院採取保全措施，目前案件在進一步調查中。

「李旭反傳防騙團隊」表示，據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達人民幣6億元（約新台幣25.8億元）。

「李旭反傳防騙團隊」微信公眾號簡介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由大陸民間反傳銷協會創建者李旭設立，是一家專業反傳銷研究、反洗腦救助機構。

根據大陸企業資訊系統「天眼查」APP數據顯示，上海達爾威註冊資金人民幣2億3,180萬元，法定代表人為林吉榮（即林瑞陽）。

「TST庭秘密」官網顯示，TST庭秘密是上海達爾威旗下品牌 ，由林瑞陽與張庭於2013年創立，該品牌以化妝品、護膚品為主打品類，主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。

微信公眾號「李旭反傳防騙團隊」稱，上海達爾威涉嫌傳銷已遭立案調查。（取自《中新經緯》）
微信公眾號「李旭反傳防騙團隊」稱，上海達爾威涉嫌傳銷已遭立案調查。（取自《中新經緯》）

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