佛山地鐵2號線一期通車

廣東省佛山市城市軌道交通2號線一期工程（即佛山地鐵2號線一期工程）28日開通。當天，佛山市委書記鄭軻、市長白濤等出席開通儀式，並共同體驗佛山地鐵2號線首發列車。

中新社報導，佛山市政府有關負責人稱，佛山地鐵2號線通車後，將極大改善佛山交通出行環境，拓展城市發展空間，促進廣佛全域同城化，助力佛山全方位融入粵港澳大灣區建設，並為共建共享「軌道上的大灣區」注入新活力。

佛山地鐵2號線一期工程是佛山城市軌道交通第一期建設規劃批覆的項目之一。該線路起於佛山市禪城區南莊鎮，止於廣州南站，呈東西走向，途經佛山市禪城區、南海區、順德區以及廣州市番禺區，全長32.4公里，共設17座車站。

開通初期運營後，佛山地鐵2號線一期全程運行時間約為45分鐘，高峰（6時至21時）行車間隔為5分45秒，全程票價為人民幣7元/人次。全線設多座換乘站，還可與廣州、佛山多條地鐵線及廣佛環線城際換乘。

佛山地鐵2號線一期是佛山與廣州城市軌道交通互聯互通的第二條重要軌道線路。在這條新軌道動脈的推動下，佛山主城區與廣州南站實現30分鐘內快速通達，廣佛四區（佛山市禪城區、南海區、順德區以及廣州市番禺區）也融入廣州南站「1小時交通圈」之中，拉近佛山與廣東省內外各區域間的時空距離，同時助力佛山地鐵線網與廣州地鐵線網、大陸高鐵城際網絡的加速融合。

接下來，佛山將全力推進廣州地鐵7號線西延順德段、佛山地鐵3號線首通段建設，加快推動佛山地鐵4號線一期開工建設，做好佛山地鐵11號線和佛山地鐵2號線二期前期工作。