香港收緊貨機機組人員檢疫規定 須集中隔離3天
由於有愈來愈多的機師入境香港後確診COVID-19的Omicron變異病毒珠，港府決定收緊對貨機機組人員入境後的檢疫限制，各人進入香港的頭3天需要在酒店接受隔離檢疫。
衞生防護中心總監徐樂堅今天在記者會上公布了有關決定。
COVID-19疫情爆發後，港府在防疫上一直寬鬆對待貨機機組人員，只要求他們抵港後接受居家隔離，以便維持香港對外往來的基本需求。
但近月來，持續有來港的貨機機組人員確診Omicron變異病毒株，令病毒在社區擴散的風險增加。
截自昨天，香港已確診58宗海外移入的Omicron病例，當局對此大為緊張，已發出本地可能出現第5波COVID-19疫情的警告，呼籲民眾做好防疫措施。
COVID-19兩年前在本地出現後，先後有4波較大疫情，最後一次於去年11月初爆發，當時嚴重時每天都有逾百例確診，而且不少源頭不明。
今年4月初左右，第4波疫情結束。此後，香港已有很長時間沒有本地確診個案。
但最近香港有連續多天的耶誕和元旦長假，市民紛紛出外，當局擔心這會觸發新一波疫情。
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