河北灤州調查全市單身青年 稱將建數據庫做媒

中國因性別失衡引發婚配問題，加上近年生育率下降，更令官方關注。陸媒今天報導，河北省唐山市轄下的灤州市近期便宣布，正調查統計全市單身青年，將建數據庫服務婚戀、交友。

據澎湃新聞，唐山灤州市委書記李建忠昨天在網上答覆網友關於舉辦開展單身青年聯誼會活動的建議時，作上述表示。

他說，灤州市正對全市單身青年進行摸底統計，已製發「單身青年交友聯誼活動報名表」，由適齡單身青年填寫姓名、性別、年齡、工作、經濟狀況、家庭情況等個人資訊，以建立單身青年數據庫，更好地服務青年婚戀交友。

答覆中還提到，當地在森林公園、中山公園、灤州植物園建立「青年相親角」共計3個，為青年相親提供便利，並引入社會力量，「參與青年婚戀交友服務」。

中國總理李克強9月赴廣西玉林市陸川縣考察時，有農民當面反映「農村娶媳婦太難了」；隨後，陸川縣便下發通知，要求各單位統計中青年「未娶媳婦人數」，並剖析原因，提出對策。

這份「通知」當時在中國大陸網路引發熱傳，網友多嘲諷陸川當局搞這種統計有何用，「難道國家要統一分發媳婦嗎？」