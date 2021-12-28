西安疫情嚴格管控 民怨升高官員頭疼

（德國之聲中文網）中國本土疫情延燒多天，最嚴重的陝西省西安市確診數持續破百，已連續3天創下自去年3月以來的新高。根據中國衛健委周二（28日）公布的數據，12月27日中國共新增確診本土病例182例，其中有175例都出現在西安市，最小的病例是僅6個月大的嬰兒。

西安確診人數居高不下也顯現出封城及其防疫措施都尚未能控制疫情，目前當局正提升防控等級，實施嚴格的交通管控，卻也造成當地居民諸多不便。

根據規定西安居民從27日起，除了核酸采樣不能出門或聚集，如拒不配合，最高可處行政拘留十日並處五百元人民幣罰款，同時要求非民生保障車輛不得上路。

滯留考生抱怨不便

日前，從外地到西安參加考研的學生結束考試，卻得面臨如何回鄉的問題。 《澎湃新聞》報導，許多外地學生仍住在酒店，但因酒店要暫時歇業而無法續住，有些人甚至因為餐廳關閉，連基本三餐都出現問題。

有學生向當地媒體表示，去超市時發現桶面已經賣完，只好買了饅頭、辣醬和酸辣粉。一名化名為小李的學生說，考試前她和母親買的豆漿粉和水果已經吃完，外面的飯店、小吃店、便利店基本都不營業了，他並說外賣更少，騎手也少，配送費也貴，很難叫外賣。

也有來自四川的考生表示預定的酒店因客人少加上防疫要求需暫時歇業，逼得他只能趕緊找其他酒店入住。另一名陝西安康的考生則是在考前一天酒店被取消，後來找到的酒店又因為有人確診而歇業，後來在離考點大約3公裡的地方才到另一家酒店，「還好找到了(酒店)，當時真的太絕望了，」他說。

考生所遇到的困境也受到當地政府的關注，中國媒體引述陝西省教育考試院27日發布的消息稱，因交通管控而滯留西安的考生，生活確有困難的，可以撥打市民熱線尋求協助。

為何確診數居高不下？

除了因防疫措施所造成的民怨不斷，當地人更想知道為何嚴格管控下仍未能控制疫情。西安市疾控中心副主任衛曉麗27日對媒體解釋，近期病例增多主要是因為西安市加大了大規模核酸篩查的力度，而發現了更多隱匿性的病例。

另外一個原因則是出現的新的風險點，因人員高度密集和流動導致病例波及的範圍較廣，短期內病例報告快速增長的情況。當局也提醒，本輪疫情目前仍處於膠著期，陝西本輪疫情預計在短時間內病例數仍會處於持續上升狀態，不排除會出現一些點狀暴發。

當局防疫不力也遭受批評，中新社旗下的《中國新聞周刊》日前發表「拷問西安疫情 千萬人口重鎮應急表現何以如此」文章，內容直言西安溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰等現象。批評防疫應急的表現「令人大失所望」。

（澎湃新聞、環球時報、央視網、中央社）

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