大陸鐵路 明年實施列車新運行圖

中國國家鐵路集團有限公司（下稱，國鐵集團）26日披露，2022年1月10日零時起，大陸全國鐵路將實施新的列車運行圖，增開旅客列車96對，增開貨物列車65對。調圖後，全國鐵路客貨列車開行總量分別達到5231對、10606對，新圖旅客列車車票將於12月27日起陸續發售。

中新社報導，國鐵集團運輸部負責人表示，此次調圖主要體現在：一是充分運用中老（寮國）鐵路等新線資源，進一步提升區域運輸能力。將2021年12月各條鐵路新線開通時使用過度運行圖，調為一季度正式運行圖，並增加客貨列車開行數量。

二是充分運用京港高鐵新通道，極大拉近中東部地區與廣深地區時空距離。調圖後，南昌西經京港高鐵至深圳北最快3小時30分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時08分；合肥南經京港高鐵至深圳，最快6小時48分可達，較既有經合福高鐵、杭深高鐵快2小時15分；上海虹橋經滬昆、昌贛、贛深高鐵至深圳，最快6小時50分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時14分。

三是充分運用新增動力集中動車組、達速線路等資源，有效增加旅客運輸能力。運用新增動力集中動車組25組，在北京至哈爾濱、唐山至曹妃甸、青島至鹽城、邯鄲至濟南、包頭至蘭州、呼和浩特至鄂爾多斯、西安至安康、達州至成都、興國至泉州、廣通至昆明等14條既有普速線路上，增開動車組列車35對。優化廣深地區列車開行路徑，廣深港高鐵動車組列車開行達166.5對，較現圖增加1.5對；廣深線圖定動車組列車111對，較現圖增加24對。京廣高鐵南段增開5對列車。

四是統籌普速線路列車開行結構，有效增加貨物運輸能力。