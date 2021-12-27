村長在零下2度噴水驅趕商販 遭批「粗暴做法讓人心冷」

中國大陸山東省濟寧泗水縣一名村長被曝在零下2度的寒冬天氣，用灑水車上的高壓水槍驅趕商販。當地政府調查後撤銷涉事村長的黨內職務，並責令他辭去村委會主任職務。

中共中央紀委國家監委網站12月27日在微信公號發文評論事件，指這名村幹部簡單粗暴的做法「讓人心冷」。據大陸媒體《上觀新聞》報道，12月23日濟寧氣温零下2度，在泗水縣楊柳鎮的楊柳大集（市集）上，村長用灑水車上的高壓水槍驅趕商販。該視頻曝光後引發眾多關注，當地市民更撥打市長熱線投訴，稱「用灑水車的重壓水槍驅趕商販，這樣是不是太壞了？」

據了解，楊柳鎮楊柳村新集市近期建成投入使用，但部分商販因擔心客流影響，不願搬遷進入新址，仍在舊址擺攤經營。楊柳鎮副鎮長王林25日回應指出，接到反饋後已連夜開展調查。

調查結果指出，楊柳村支部書記、村委會主任孔男於23日上午10時30分左右，對集市舊址路邊商販進行引導勸離，在勸離過程中孔男用正在附近作業的灑水車，向攤位噴水，造成嚴重不良社會影響。

調查組認為，這一做法簡單粗暴，反映出孔男群眾觀念淡薄，決定依規依紀給予其撤銷黨內職務處分，責令其辭去村委會主任職務。中共中央紀委國家監委網站則在今（12月27日）在微信公眾號發文評論此事。文章批評「這名村幹部簡單粗暴的做法讓人心冷」。

評論指出，用簡單粗暴的方式對待群眾，反映出部分黨員幹部群眾觀念淡薄。文章列舉此前發生的地方官員對待群眾的「任性」之舉，強調這些舉動「不僅於事無益，更有可能激化矛盾」。文章強調，黨員幹部直面群眾解決問題時「要講方法、有温度，多一些耐心，少一些任性」。

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文章授權轉載自《香港01》