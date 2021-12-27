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要求1300萬人「足不出戶」西安啟動新一輪全員核酸檢測

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
疫情下的西安。新華社
疫情下的西安。新華社

為防控疫情擴散，自9日以來累計635例本土新冠肺炎確診者的陝西省西安市，宣布27日12時起，啟動新一輪全員核酸檢測，並暫時取消封閉式管理後，每戶兩天可由一人外出採購的政策，要求在所有檢測結果出爐前，居民必須「足不出戶」。

據官方資訊，西安常住人口近1,300萬人，是西北地區第一大城，也是大陸「一帶一路」連接中亞、歐洲的重要樞紐城市，人口甚至超過武漢的約1,100萬人。

在此之前，由於本土疫情升溫，西安市自12月23日零時起，實施全市「封閉式管理」，包括每戶兩天由一人外出採購，暫停長途客運，交通管理部門在機場、車站和國省幹道、高速路口等加強查驗，對非必要離市人員進行勸返等。

不過，在「封閉式管理」管理後，西安市新增本土確診數量仍繼續增加，23到26日分別新增49、75、155和150例。自9日以來，已累計有635例本土新冠肺炎確診者。

為進一步防範疫情擴散，綜合新京報、極目新聞等報導，西安市當地個居民社區，27日一早陸續收到通知，要求社區管控升級，取消原來「兩天一出」的物資採購政策，所有人員一律不允許離開社區，除必須上班且持工作證明人員除外。有網友坦言，所在社區已經「徹底不讓出門了」。

報導指，西安市政府決定自27日12時起，進行新一輪全員核酸檢測。為確保核酸篩查結果的精準度，要求所有居民待完成核酸採樣並顯示陰性結果後，才能繼續執行原有規定。

西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍說明，要求居民足不出戶，是因為目前人群中還有不少無症狀感染者還沒有篩查出來，市民出去以後有可能會被感染；另外，由於此次病毒傳播力強，如果近距離、防護不到位很可能會被感染。

西安各社區居民被要求足不出戶。極目新聞
西安各社區居民被要求足不出戶。極目新聞

新冠肺炎 疫情

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