西安封城一片亂 居民滿肚火

中國本土疫情近日反彈，重災區陝西省西安市自23日封城後確診數仍居高不下，已有數十官員因防疫不力而被問責；除了防疫漏洞，封城後種種亂象更造成民怨，陸媒直言官方表現讓人大失所望。

面對疫情升溫，陸媒極目新聞披露，西安市今天中午進行新一輪全員核酸檢測，目前已暫停封城以來每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。

綜合香港星島日報等媒體報導，西安這波疫情自本月9日爆發後，當地雖自23日開始社區封閉式管理，但確診數仍居高不下，官方今天通報，中國大陸各地昨天新增200例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土162例病例中，來自陝西省的多達152例，西安市則占了150例。9至26日，西安的本土確診累計已達635例。

西安當地已有26名官員因防疫不力被問責，但無法撫平民怨。中新社旗下的中國新聞週刊日前發表「拷問西安疫情 千萬人口重鎮應急表現何以如此」文章，其中直言西安溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰等現象，防疫應急表現「令人大失所望」。

文章批評，西安封城後出現連串亂象，作為一座千萬級人口規模的省會城市，其應急管理系統備受拷問。

根據西安市規定，居民要出示48小時內核酸陰性報告才能上班或出入公共場所。一名教師接到通知後自費做核酸檢測，不料第二天西安的健康碼系統「一碼通」因造訪人數過多而崩潰，公車、地鐵無法出示綠碼和核酸報告，不知所措的居民抱怨不已。

報導說，封城措施下，大部分西安市民心情平穩，但對於需要定期就診的慢性病患來說，封城讓他們無法正常就醫，政府的管理手法令人心急如焚。

此外，今年的碩士招生考試近期舉行，近14萬考生安排在西安應試，外省學生面臨「跨市從嚴」的巨大難題，「要嘛放棄考試，一年努力打了水漂；要嘛冒着感染風險去西安，返鄉還需要自行承擔隔離費用等一切後果」。

中國新聞週刊的文章引述專家說，「現在（流行病學調查）根本就是一筆糊塗帳，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都不清楚。西安發現疫情的時候，病毒可能已經經歷多代傳播。」