資源一號衛星家族 再添一員

12月26日11時11分，中國大陸在太原衛星發射中心用長征四號丙遙三十九運載火箭成功發射資源一號06星（又稱：5米光學衛星02星或資源一號02E星），該星將進一步推進中國大陸陸地資源調查監測衛星業務系統化應用。

中新社報導，資源一號家族第9位成員—資源一號06星。由中國航天科技集團五院抓總研製，衛星設計壽命為8年。該星充分繼承5米光學衛星01星的研製基礎，整星配置可見近紅外相機和高光譜相機，新增長波紅外相機，可全天時對地觀測。

5米光學衛星02星配置的可見近紅外相機，在5米光學衛星01星的基礎上進行優化升級，分辨率達到全色2.5米、多光譜10米，可識別位可見光與紅外線間的近紅外波長，區分監測目標形狀、尺度大小和部分顔色。

此外，還會自動調整最佳成像視距，看清方圓100多公里的山川湖泊。藉助太陽光線，這台相機能够敏銳捕捉監測目標的變化，實現大中型城市一次性全覆蓋，區分各類用地類型，長期應用後可以準確呈現各種用地規模的大小，為用地規劃提供支撐。

考慮到礦物、礦區監測需求，5米光學衛星02星延用了166譜段的高光譜相機，具備地物識別和分類的能力。該相機能够全部覆蓋可見光、近紅外與紅外線，並細分成166個光譜通道，一次拍攝可獲取166張不同譜段的照片，準確捕捉各類地物反射的光信息，通過反演計算推算得出監測目標的含量和覆蓋範圍，合成後就是一張「藏寶圖」。

長波紅外相機是研製團隊為5米光學衛星02星創新增配的第三隻「眼睛」，讓該星在黑暗中也可以工作。衛星搭載的紅外相機能够呈現地面熱紅外圖像，使生產活動在它的監測下無所遁形。

5米光學衛星02星搭載的3個相機讓它具備「廣視、透視、夜視」三大能力。衛星採用三軸穩定對地定向的控制模式，具備偏航定標能力，機動能力大增，對準目標「舉起相機，說拍就拍」。