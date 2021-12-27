大陸3座海上風電 同日併網發電

中國三峽新能源（集團）股份有限公司投資建設的三個海上風電項目25日實現全容量併網發電目標，年均發電量將達80億千瓦時。

中新社報導，據中國三峽集團消息，中國大陸首個百萬千瓦級海上風電場—三峽陽江沙扒海上風電項目，25日宣布實現全容量併網發電。該項目位於廣東省陽江市沙扒鎮南面海域，總裝機容量170萬千瓦，每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，滿足約200萬戶家庭年用電量，每年可減排二氧化碳約400萬噸。

三峽集團董事長雷鳴山表示，三峽陽江沙扒海上風電項目的全面成功併網，有效促進海上風電勘察設計、重大裝備製造和施工的技術創新，帶動了中國大陸海上風電全產業鏈協同發展，為後續集中連片規模化開發深遠海風電項目積累寶貴經驗，為未來海上風電實現平價上網打下良好基礎。

同日，江蘇大豐H8-2海上風電項目宣布實現全容量併網發電目標。該項目場址離岸最遠距離超80千米，是中國大陸離岸最遠海上風電項目。

該項目位於黃海南部海域，總裝機容量300兆瓦，年均上網發電量將達9億千瓦時，可滿足約37萬戶家庭一年的正常用電需求，每年可減少二氧化碳排放約76萬噸。

當日實現全容量併網發電目標的還有中國大陸首個海上風電柔性直流輸電項目—江蘇如東海上風電項目。該項目位於如東縣黃沙洋海域，是亞洲首個採用柔直輸電技術的海上風電項目，年均上網發電量將達24億千瓦時，可滿足約100萬戶家庭一年的正常用電需求，每年可減少二氧化碳排放約200萬噸。

世界風能協會副主席、中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，江蘇如東項目採用的柔性直流輸電技術，電纜線路輸送容量大、損耗小，使用壽命長，輸送距離基本不受限制，可有效解決海上風電場大容量、遠距離輸電問題，對未來中國大陸海上風電集中連片規模化和遠海大容量風電開發建設具有引領和示範作用。