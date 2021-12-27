酒泉至東風鐵路 改造完工通車

中鐵二十二局集團26日消息，當日，一班列車沿著新鐵軌駛向酒泉衛星發射中心東風南火車站，標誌著酒（泉）額（濟納）鐵路酒泉至東風段升級改造工程開通運營。

據中新社報導，酒額鐵路酒泉至東風段升級改造工程線路全長241.675公里，其中，酒泉至上元段新建線路122.583公里，上元至東風段改建既有清綠線線路109.152公里，為大陸國鐵Ⅱ級非電氣化鐵路，設計時速120公里，設酒泉、肅州、金塔、河東里、東風南等8座車站。項目所處酒泉金塔縣，地處河西走廊中段北側、蒙新荒漠和巴丹吉林沙漠邊緣。

在工程建設過程中，2200多名參建人員克服太陽輻射強、晝夜溫差大、乾旱缺水、風大沙多、生態環境極其脆弱等不利因素，推進施工進程，順利實現按期通車。酒額鐵路酒泉至東風段與蘭新線等鐵路相連接，有助於進一步完善區域路網結構。