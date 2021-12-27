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日蘭高鐵曲莊段 26日開通營運

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
12月26日，日照至蘭考高速鐵路曲阜至菏澤至莊寨段（日蘭高鐵曲莊段）開通運營，菏澤東站正式投用。（中新社）
12月26日，日照至蘭考高速鐵路曲阜至菏澤至莊寨段（日蘭高鐵曲莊段）開通運營，菏澤東站正式投用。（中新社）

日照至蘭考高速鐵路曲阜至菏澤至莊寨段（日蘭高鐵曲莊段）26日正式開通運營，結束魯西南地區不通高鐵的歷史。自此，山東「1、2、3小時」高鐵交通圈基本形成。

中新社報導，日蘭高鐵是中國大陸「八縱八橫」高鐵網的重要連接線，東起山東日照，終至河南開封蘭考縣，設計時速350公里。

中國鐵路濟南局集團有限公司方面稱，日蘭高鐵曲莊段全長199公里，途經多個歷史名城。該段先期將開行動車組列車18對，初期運營時速300公里，2022年1月鐵路運行圖調整時，動車組列車將達23對。

開通儀式在菏澤東站舉行。該站是大陸首個以柔性屋面為主的鐵路站房工程、魯西南最大高鐵站房，在當天正式投用，這也標誌著山東菏澤正式邁入高鐵時代。菏澤到北京、濟南最快分別2小時59分鐘、1小時23分鐘。

菏澤堯舜牡丹生物科技有限公司是當前中國大陸規模最大、生產研發設備最齊備的牡丹深加工企業。該公司總經理許強認為，高鐵的開通不僅讓「牡丹」有了更多「走出去」的機會。

「交通曾是制約魯西南地區發展的重要原因之一。」在山東財經大學區域經濟研究院院長董彥嶺看來，日蘭高鐵曲莊段的開通，為菏澤等魯西南地區快速發展插上了「高鐵翅膀」，實現了該地區到日照港口的貫通，為未來山東連接中原城市群提供新機遇。

日蘭高鐵東端在日照與青鹽鐵路相連，中端在曲阜與京滬高鐵相連，未來，西端將在菏澤與京港高鐵、在蘭考與徐蘭高鐵相連，在魯南和豫東串起一條高速鐵路「金腰帶」，增強魯南和中原地區交通互聯互通性。連通目前在建的莊寨至蘭考段後，日照至蘭考高速鐵路將實現全線運營。

高鐵

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