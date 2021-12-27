3線開通 武漢軌道交通居華中首位

武漢軌道交通5號線、6號線二期、16號線26日上午同步開通。至此，武漢軌道交通運營總里程達到435公里，位居華中地區首位，全球前十。同時，5號線和16號線分別延伸至該市青山區和漢南區，實現軌道交通全市全域覆蓋。

中新社報導，當日開通的三條線路總里程達75公里，創下了武漢地鐵歷年通車里程最長的紀錄。截至目前，武漢軌道交通線網線路增至11條，站點達到282座。

據武漢地鐵集團建設事業總部一級項目經理陳昆表示，地鐵5號線是武漢市軌道交通網絡中重要的骨幹線路，也是武漢首條採用全自動運行的地鐵線路，它的通車實現武漢主城區地鐵全覆蓋的目標，有效緩解武昌中心城區交通擁堵，改善青山地區交通出行條件。

6號線是武漢軌道交通線網中重要的過漢江骨幹線路，一期（東風公司—金銀湖公園）已經通車，二期則銜接了吳家山副中心、東西湖新城組群和漢口商圈，縮短東西湖地區與主城區的時空距離。

被稱為「最美觀江地鐵」的16號線是沿長江而建，最高運行時速達120公里/小時，是目前武漢市速度最快的地鐵。該線路設有5座高架站、7座地下站，其中部分區間途經武漢四環線、沌口長江大橋並跨越東荊河、大軍山、小軍山，沿途可飽覽長江美景，體驗城市獨特地貌。線路開通後，從漢南區到武漢中心城區，全程僅需30分鐘，實現新城區和主城區的快速鏈接。

除三條線路開通外，當日，武漢軌道交通新港線一期、5號線二期、16號線二期、12號線連接線工程和軌道交通信息化雲平台項目開工建設。據統計，目前武漢在建軌道交通線路達13條、總里程229公里。

武漢市交通發展戰略研究院專家孫小麗表示，目前武漢地鐵覆蓋全市通勤人口比例約40%，軌道交通已成為民眾首選出行方式，隨著三條線路的開通，預計軌道交通在全市公共交通系統中客流分擔率達到55%以上。