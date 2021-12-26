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西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
疫情下的西安，防疫人員正進行消毒和生活用品供應。新華社
疫情下的西安，防疫人員正進行消毒和生活用品供應。新華社

大陸陝西省西安市本土疫情嚴峻，25日一口氣新增155例本土確診創下新高，為進一步做好疫情防控工作，西安市疫情防控指揮部辦公室26日下午通報，將於晚間18時起進行全市大規模消毒，要求市民提前關閉門窗。

西安市疫情防控指揮部通報，自2021年12月26日18時開始，在全市範圍內展開全面消殺。通告稱，請廣大市民提前關閉門窗，收起在露天陽台晾曬的衣物、放置的物品；消殺作業後，避免用手觸摸建築物外表面及花草樹木，一旦觸摸，立即用清水沖洗。

在此之前，大陸國家衛健委26日通報，25日大陸新增確診病例206例，其中本土病例158例（陝西157例，其中西安市155例、咸陽市2例；廣西1例，在防城港市）。

據西安市下午召開的記者會上說明，12月9日0時到25日24時，西安市累計報告本土確診病例已達485例。經過調查發現，近期新增病例主要集中在長安大學、四季薈餐廳、長豐園小區、匯成天璽C座、光電產業園、天佑兒童醫院、紫郡長安、鄠邑區玉蟬街道、龍城銘園等地。

自23日零時起對全市進行「封閉式管理」後，西安市政府稱，連續3天報導的確診病例數分別為49、75、155例，大部分是在升級防控措施前感染的。

值得注意的是，綜合陸媒報導，25日西安一名外籍白人男子，因拒絕配合防疫工作，並辱罵防疫人員，還豎中指，被警方帶走。經查，該外籍人士是西安某私立學校的一名外籍教師，由於其言行舉止不佳，學校已將該男子解聘。

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