上海今晨最低溫跌破冰點 市區約零下2℃

據上海氣象單位發布，受較強冷空氣影響，上海今天早晨的最低氣溫全面跌破冰點，市區徐家匯在零下2℃左右，郊區在零下4℃到零下1℃之間。白天雖有陽光，但氣溫回升乏力，預計最高氣溫僅有2℃左右。

另外，上海風力仍較大，西北風有4到5級陣風6級，戶外體感寒冷，外出要注意防寒保暖。

大陸氣象台今晨並發布寒潮藍色預警。預計今明兩天，大陸西南地區東南部和華南大部等地還將出現4到5級偏北風，陣風6到7級，氣溫下降4到6℃，局地6℃以上。預計27日到28日，大陸最低氣溫0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶。大陸東部和南部海域將有7到9級大風，陣風10級左右。

大陸氣象台早上還發布了暴雪黃色預警，預計今早8時至明早8時，湖南中西部、重慶東南部、貴州中東部等地部分地區有大雪，其中，湖南西部、貴州中東部等地部分地區有暴雪（10到13毫米）。上述部分地區新增積雪深度5到8厘米，局地可達10厘米以上。

此外，據湛江海事局消息，受天氣影響，瓊州海峽客滾船運輸航線航班於今天（26日）6時起停止發班。8時起，所有客滾船停止航行。復航時間另行通知。

由於寒潮天氣對交通造成不利影響，大陸多地交通部門及時採取措施，確保道路交通安全順暢。截至12月25日17時，受降雪及路面結冰影響，山東、河南、陝西、甘肅、新疆境內共計12條高速的12個路段，1條國道1個路段及5條省道的5個路段公路封閉。

中國鐵路西安局針對陝北地區氣溫驟降對防凍設施設備和防凍作業情況進行全面檢查，根據氣溫情況，動態調整防凍液配比濃度，確保電煤運輸安全高效。

受此次寒潮天氣影響，山東部分地區氣溫驟降至-12℃。12月25日凌晨，煙台、威海地區又突降大雪，最大積雪厚度超過10厘米。

中國鐵路濟南局在濟南、聊城、淄博等火車站進站口、售票處進口安裝了保暖門簾，開足空調暖風，為旅客擋風防寒；對青榮城際高鐵的煙台站、煙台南站、威海站轄區範圍內8個站場89組道岔實施不間斷除雪。

中國鐵路濟南局青島工務段煙台維修工區工長李基俊表示，針對這次降雪，煙台車間立即啟用除雪應急預案，針對線路道岔、小半徑曲線手工檢查除雪，確保旅客安全，確保設備安全。

寒潮給江西省帶來強降溫和雨雪、凍害天氣，道路結冰。中國鐵路南昌局對管內京九、武九、銅九等區段內的線路設備進行全面檢查。南昌、向塘、鷹潭機務段也加強了對機車雨刷器、電熱玻璃、風笛、撒砂系統的檢查，並在電力機車上加裝具有除雪功能的受電弓滑板。