北京冬奧倒數 大陸要求航空業者加強消毒

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
有台商表示，昨日從上海返台的航班嚴重誤點。圖／本報系資料照
有台商表示，昨日從上海返台的航班嚴重誤點。圖／本報系資料照

大陸上海昨日加強航空業者防疫新規定，要求航空業者的消毒流程、時間程序拉長、藥劑使用濃度也要增加，造成台商反映，上海到台北間的航班時間延誤。

據了解，隨著北京冬奧進入倒數，此次航班延誤與八月以來，大陸要求航空業者加強防疫措施有關。

上海當地「航空悶艙」的消毒流程從昨天升級，一個座位要人工擦拭，消毒後還需要用清水擦拭，之後拍照存證。因為這個作業造成班機延誤。

據統計，各家飛機在上海地停時間平均在7.5個小時。而由於高雄、松山機場有宵禁問題，即晚間11點多後飛機不能起降，返台班機要改到桃園機場降落，這將影響之後的航班運行。

而這樣的升級消毒流程，目前與台灣直航的北京、廈門與成都都還沒執行。

大陸官方會升級邊境的防疫措施，也與此前陸航發生過消毒沒確實，而造成新冠染疫的狀況相關，因此要求國際與兩岸航班升級消毒措施。

上海 北京冬奧

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