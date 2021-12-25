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中國專家評西安疫情：基層大意 再20天見分曉

中央社 / 北京25日電

中國陝西省西安市這波COVID-19本土疫情累計確診病例已達330例，全市進入封城狀態。中國中醫防疫專家張伯禮24日表示，西安疫情的轉捩點尚未到來，大約還要20天才能看出分曉。

張伯禮並針對西安這波本土疫情出現隱匿性傳播，導致疫情迅速蔓延直指，「還是基層疫情防控大意了」。

綜合健康時報等中國媒體報導，西安市22日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例63例，23日新增49例，但24日又新增75例。總計西安市這波本土疫情確診人數已達330例。

張伯禮24日晚間在受訪時表示，西安的疫情目前還沒有到達拐點（轉捩點），還需要「嚴防死守」。以一般情況來說，目前疫情還需要1個或1個半週期才能判斷何時能出現拐點，也就是大約20天才能「看出分曉」。

針對西安這波疫情出現的隱匿性傳播，張伯禮認為「還是基層疫情防控大意了」，這波西安疫情的主要傳播者、15日確診的2號病例，因為一直沒有症狀，所以發現得較晚，但因他的活動範圍較大，導致多人感染。

根據健康時報不完全統計，與這名2號病例有關聯病例，目前已超過50例。

至於西安這波本土疫情何時能結束，張伯禮表示，西安的疫情「肯定能夠阻斷」，但目前還需要堅持防護。

疫情 COVID-19 中醫

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